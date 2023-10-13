歐國盃外圍賽｜41歲國際賽「新丁」　懷着聖馬力諾之心守好每一球

假如人類可以長命百二歲，40歲只是人生三分一。不過作為一個足球員，40歲多數已經退休了，但對於聖馬力諾後衛羅拔圖迪馬奧（Roberto di Maio）而言，他的人生在40歲才剛剛開始。



迪馬奧剛於9月度過41歲生日，出生於意大利南部那不勒斯的他，一直是個藉藉無名的球員，人生効力最出名的球隊是在2012/13球季效力當時降班至意乙的萊切，其餘時間他一直在低組別的意大利和聖馬力諾聯賽打滾。以這樣的履歷，要為出生地意大利國家隊效力，應該是天荒夜譚吧。

41歲的迪馬奧(上排左二)，今年才首次為聖馬力諾上陣。

幸運的是，迪馬奧在20年前流落聖馬力諾聯賽時，與他的妻子Cristina邂逅，而她正是這個國境被意大利完全包圍的山城共和國不足4萬名公民之一。10年後迪馬奧與Cristina結婚，但一直未有正式入籍聖馬力諾，雖然他經常在當地聯賽謀生和定居，直至今年1月，他正式具備代表聖馬力諾的資格。之後當地有人問他，是否願意為聖馬力諾效力，他毫不猶豫答應了。

聖馬力諾現時世界排名為207位，是目前排名最低的球隊。(Getty Images)

迪馬奧現時仍然效力於聖馬力諾業餘聯賽的冠軍球隊SS Cosmos，整支國家隊只有兩名職業球員，其餘球員都有正職在身，有人賣車、有人是會計師，亦有人是油漆工，還有一些大學生。迪馬奧過往也曾經為聖馬力諾擔任過一些青訓工作，負責訓練U17球員，當他被徵召加入國家隊時他遇上幾位以前的學生，而且是他在國家隊內的「前輩」，迪馬奧向他們表示：「從今起你們不必再叫我教練了，我只是『羅拔圖』。」

迪馬奧十年前曾効力當時在意乙的萊切。

「常做炮灰的那群 和局大概仍吸引」

目前世界排名207位、包尾的聖馬力諾作為國際球壇頂級「魚腩」是無容置疑，迄今唯一一場勝利是2004年1：0戰勝另一同級對手列支敦士登。去年約戰聖盧西亞和塞舌爾都只能打和，未能再響勝鼓。別的國家遇上聖馬力諾，不能大數而回已算是失敗，對於聖馬力諾人也是一樣，他們慣了被別人大炒，迪馬奧表示：「只要球員能集中精神守好每一球，僵持愈久對手就會愈緊張，逐步逐步來，或許我們能取得好成績。這是我們的夢想。」

不斷被人入球，不斷把皮球從網窩裏拾回重新開波，看似是聖馬力諾足球的宿命，但球員從未想過放棄。（Getty Images）

「為那虛無勝仗 在扶拐杖 仍賣命的落場」

迪馬奧感嘆：「曾經有人問我到底在做什麼，為何要為輸掉所有比賽的聖馬力諾效力？」但他心中答案明確：「能夠為聖馬力諾效力，我非常自豪！別人都不知道能夠踢國際賽對我的意義到底有多大。」曾經有人指，大賽外圍賽太強弱懸殊無意思，希望弱國先踢一輪才再對強隊，不過迪馬奧不表認同：「我們也有和強隊作賽的權利！以弱勝強也算是足球運動的一種浪漫情懷吧。」

迪馬奧希望我能夠激勵看到他踢波的人堅持下去。

「最後這怕輸的人仍持續鬥爭 來告知世人我尚有那激憤」

他在40歲時才首次被國家徵召，今年6場歐國盃外圍賽他悉數上陣，然後度過了41歲生日。他目前能夠做的，是盡情享受披上聖馬力諾天藍色球衣的每一刻。至於自己的未來，他決心為讓聖馬力諾足球傳承下去，「我希望我能夠激勵看到我的人，帶着這種在41歲仍然努力踢球和刻苦訓練的熱情和渴望，並將這種熱情，傳遞給那些想成為足球運動員的孩子」。