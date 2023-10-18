世盃外｜美斯球王級過人　同一對手兩度受害　包辦兩入球又譜歷史

世界盃南美區外圍賽，兩大勁旅阿根廷和巴西同日出賽，兩隊的焦點球星美斯（Lionel Messi，又譯梅西）和尼馬（Neymar，又譯內馬爾）命運卻完全不同。

尼馬不幸受傷哭着離場，巴西也輸波；而美斯雖已36歲卻仍保持「球王」風範，一段他將同一對手扭到兩度跌倒的影片在網上熱傳，他也登上南美區美盃外的史上首席射手。



香港時間周三（18日）早上，阿根廷和巴西分別出戰世界盃南美區外圍賽，當中阿根廷對秘魯、巴西對烏拉圭。阿根廷由美斯領軍出戰，他早前一度受肌肉問題困擾，休戰數周後，上星期在阿根廷對巴拉圭一戰後備上陣，今仗他踢正選，而且看起來狀態頗佳，個人包辦兩個入球。

克服傷患不久的美斯正選上陣。（Getty Images）

32分鐘，尼古拉斯干沙利斯左路落底回傳，中路入楔的美斯在禁區頂第一時間撞射，皮球應聲入網；僅10分鐘後，安素費南迪斯內短傳予身邊的美斯，「球王」立刻大腳抽入，鎖定2：0勝局，令阿根廷在世盃外至今4戰全勝，續排榜首。這兩個入球，也令美斯31個入球，成為世界盃南美區外圍賽史上的首席射手，超越在巴塞的前隊友蘇亞雷斯。

美斯個人包辦兩個入球。（Getty Images）

美斯不僅入球精彩，在場上一次與對手正面交鋒的片段也在網上瘋傳，他在右路近邊線獲隊友傳球後，秘魯球員立刻上前，手腳並用在他身後施壓，然後就是「球王」一連串精彩演出，對手雖然獲隊友補位，但也兩度被球王扭到「瞓地」：

美斯賽後大讚隊友，指阿根廷隊非常出色：「這支球隊現在每次比賽，都很接近踢出史上最佳的水平，在比賽層面，我覺得我們成長了，在贏得世界盃後我們很有自信，踢得很流𣈱，也很團結和堅定，希望我們還能繼續進步。」

而主帥史卡朗尼則希望美斯能再踢多一段時間：「現在的陣容對美斯已有長時間的了解，這對美斯來說是一大好處，他也踢得很舒服，希望他能盡量踢久一點，因為每個人都喜歡見到他在場上。」

有小球迷為接觸美斯不惜跑進場內，美斯也伸手相擁。（路透社）

同日出戰世盃外的巴西命運完全迥異，巴西作客烏拉圭，踢到44分鐘，尼馬就遭對手的尼高拉斯迪拉告魯斯從後剷跌，他立刻抱住左膝、顯得非常痛苦，之後更需擔架抬離場，他被抬走之時不禁掩面痛哭。路透社引述巴西足總消息指，尼馬的左膝嚴重扭傷，稍後需再檢查韌帶有否受創。

最終巴西以0：2不敵烏拉圭，尼馬則被目擊賽後需雙手用枴杖離開；「森巴兵團」雖然輸波，但仍與烏拉圭一樣同獲7分，暫時排在第3，仍在能晉級決賽周的範圍。