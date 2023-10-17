世界盃外圍賽︱港足負不丹　陳俊樂：唔收貨　主帥讚對手比港隊好

香港足球代表隊於世界盃外圍賽首圈次回合，意外作客0：2不敵世界排名低36位的不丹，全場陷入苦戰，尾段更一度為求晉級，曾拖延時間，表現令人失望。



港隊為備戰今場，大軍經曼谷及印度轉機後，上周六才抵達不丹首都廷布，在當地僅完成3課操練，仍未適應高原環境。今場正選上陣的中場陳俊樂賽後解釋，比賽期間感覺皮球速度跟平時有別，「好難預測」，而且「好快會喘氣」。

然而他承認，球隊發揮不理想，尤其是經歷首回合下半場的疲態，主教練安達臣曾要求球員集中精神，在逼搶時要更進取，「唔收貨，會一齊檢討，很多地方可以做得更好。」

港隊作客不敵不丹，表現令人失望。（HKFA）

安達臣亦明顯不滿意球隊發揮，他讚揚對手今日在場上表現拚搏，「我們早知道要作客，知道會遇上很多問題，所以沒有藉口，我們今天做得不夠好，不丹比我們優勝。」

不過比賽中段被罰黃牌的他投訴，球證判決令人感到不解，「有些情況，球證沒有判罰球、十二碼、角球或手球，他看不到我們都看到的事情。」

港足主教練安達臣。（HKFA）

安達臣表示，球隊首回合擁4球優勢在手，稍為鬆懈屬正常，最重要是晉級下一圈，「我們主場沒有贏8：0，留給對手機會，但今天沒有讓他們追回來。忘掉今仗吧，我們晉級了，下一圈不用再在高原或人造草場比賽，我們會被看低一線，相對上更易踢出戰術。」

港隊世盃外次圈同組對手包括伊朗、烏茲別克及土庫曼，將於今年11月、明年3月及6月的國際賽期上演雙循環主客制、共6場賽事。港隊首仗會於11月16日作客伊朗，然後回歸主場，在11月21日鬥土庫曼。

港足世界盃外圍賽第二圈賽程：



2023年11月16日

伊朗 Vs 香港



2023年11月21日

香港 Vs 土庫曼



2024年3月21日

香港 Vs 烏茲別克



2024年3月26日

烏茲別克 Vs 香港



2024年6月6日

香港 Vs 伊朗



2024年6月11日

土庫曼 Vs 香港

