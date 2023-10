世界盃外圍賽︱港足負不丹　陳俊樂：唔收貨　主帥讚對手比港隊好

香港足球代表隊於世界盃外圍賽首圈次回合,意外作客0:2不敵世界排名低36位的不丹,全場陷入苦戰,尾段更一度為求晉級,曾拖延時間,表現令人失望。



港隊為備戰今場,大軍經曼谷及印度轉機後,上周六才抵達不丹首都廷布,在當地僅完成3課操練,仍未適應高原環境。今場正選上陣的中場陳俊樂賽後解釋,比賽期間感覺皮球速度跟平時有別,「好難預測」,而且「好快會喘氣」。

然而他承認,球隊發揮不理想,尤其是經歷首回合下半場的疲態,主教練安達臣曾要求球員集中精神,在逼搶時要更進取,「唔收貨,會一齊檢討,很多地方可以做得更好。」

港隊作客不敵不丹,表現令人失望。(HKFA)

安達臣亦明顯不滿意球隊發揮,他讚揚對手今日在場上表現拚搏,「我們早知道要作客,知道會遇上很多問題,所以沒有藉口,我們今天做得不夠好,不丹比我們優勝。」

不過比賽中段被罰黃牌的他投訴,球證判決令人感到不解,「有些情況,球證沒有判罰球、十二碼、角球或手球,他看不到我們都看到的事情。」

港足主教練安達臣。(HKFA)

安達臣表示,球隊首回合擁4球優勢在手,稍為鬆懈屬正常,最重要是晉級下一圈,「我們主場沒有贏8:0,留給對手機會,但今天沒有讓他們追回來。忘掉今仗吧,我們晉級了,下一圈不用再在高原或人造草場比賽,我們會被看低一線,相對上更易踢出戰術。」

港隊世盃外次圈同組對手包括伊朗、烏茲別克及土庫曼,將於今年11月、明年3月及6月的國際賽期上演雙循環主客制、共6場賽事。港隊首仗會於11月16日作客伊朗,然後回歸主場,在11月21日鬥土庫曼。

港足世界盃外圍賽第二圈賽程:



2023年11月16日

伊朗 Vs 香港



2023年11月21日

香港 Vs 土庫曼



2024年3月21日

香港 Vs 烏茲別克



2024年3月26日

烏茲別克 Vs 香港



2024年6月6日

香港 Vs 伊朗



2024年6月11日

土庫曼 Vs 香港