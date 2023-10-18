歐國外｜聖馬力諾對丹麥破入球荒　世界排名相差189卻從不怯場

「世上最差球隊」聖馬力諾的國際足協排名是包尾的207，然而他們在周三凌晨的歐洲國家盃外圍賽H組主場對丹麥，卻攻入了兩年來首個入球，最終有基斯甸艾歷臣、凱倫等球星在陣的丹麥雖然險勝2：1，但聖馬力諾成為了這一晚的主角。



主場出戰的聖馬力諾自2004年的史上唯一一場勝仗以來，至今都未曾贏過波，世界排名牢牢在敬陪末席的第207位，被譏為「世上最差球隊」，卻也因此受注目。今次在歐洲國家盃外圍賽H組對上世界排名第18的丹麥，一場大敗似乎在所難免。

然而丹麥的排名雖比聖馬力諾高出189位、陣中也有曼聯兩大星將艾歷臣和凱倫，卻踢得舉步為艱，直到完半場前才由凱倫打開紀錄。

丹麥有曼聯前鋒凱倫（右）等球星壓陣。（路透社）

換邊後，神奇的事發生了——61分鐘，聖馬力諾在右路獲得角球，角球開出的第一點雖被解圍不遠，但皮球就落在禁區頂的哥連路斯（Alessandro Golinucci）眼前，這名29歲中場兼隊長第一時間施一記中距離撞射，皮球直飛入網，成為他47次為聖馬力諾上陣以來的第一個入球。

聖馬力諾取得近一年來首個入球。（路透社）

皮球入網一刻，聖馬力諾全隊都狂喜、奔向場邊慶祝，這是他們近一年來第一個入球，上一個入球來自2022年11月友賽聖露西亞，雙方踢成1：1；這也是他們兩年來在洲際賽事，包括世界盃外圍賽和歐國盃外圍賽的首個入球，上一次入球是2021年在2022世界盃外圍賽對波蘭，當時聖馬力諾以1：7落敗。

雖然丹麥在70分鐘由尤素夫保臣再入一球，以2：1驚險地擊敗聖馬力諾，但僅僅以一球差距落敗，已算有交代。

早前，聖馬力諾球迷組織「從不快樂的軍團」（Never Any Joy Brigade）因有趣的名字獲熱議，他們的名字源於這球迷組織在球隊唯一一勝之後才成立，意味他們從未見證過愛隊贏波，今次對丹麥取得入球而且只以一球之差落敗，相信也足夠令球迷展現歡顏。

聖馬力諾球迷組織「從不快樂軍團」以從未見過愛隊贏波為名。（Twitter）

在社交平台X（前稱Twitter）上的聖馬力諾球迷帳戶（San Marino fan account），因他們對球隊的愛、堅持不斷更新而獲廣大球迷跟隨，今次聖馬力諾入球，他們自然狂喜，不禁寫道：「我們入球了還追和了那隊丹麥！」帖文的觀看次數逾250萬次，雖然聖馬力諾最後仍然輸波，但他們認為球隊距離勝仗已越來越近，「我會愛這支球隊到死為止。」

聖馬力諾在歐國盃H組8戰過後仍得0分，早已出局；而丹麥目前排在第4名，不過就因在歐國聯排名第5，獲得進入歐國外附加賽圈的資格。