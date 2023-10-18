歐國外｜英格蘭反勝意大利　比寧咸成關鍵　修夫基：有他很幸運

歐國盃外圍賽C組賽事，英格蘭主場以3：1反勝意大利，報上屆決賽一箭之仇，亦提前兩輪以小組首名出線。

英格蘭當家射手哈利卡尼（Harry Kane）今仗梅開二度，為「三獅軍團」勝出最大功臣，不過只有20歲的祖迪比寧咸（Jude Bellingham），亦在今場焦點大戰中大放異彩，讓主帥修夫基（Gareth Southgate）在賽後對他讚不絕口。



外圍賽踏入最後階段，C組出線形勢甚為激烈，賽前英格蘭與烏克蘭同分，分別排在第1及第2位，意大利則以3分之差緊隨其後，若後者今場取勝，C組便會出現3隊同分的情況。

英格蘭在比賽初段掌控局面，但未能乘勢攻破對方大門，更被意大利在第15分鐘由施卡馬卡（Gianluca Scamacca）撞射先開紀錄。至第28分鐘，比寧咸殺入禁區時被迪羅倫素（Giovanni Di Lorenzo）鏟跌，獲判十二碼，由哈利卡尼操刀扳平1：1。

比寧咸在第28分鐘為英格蘭博得十二碼。（Getty Images）

第57分鐘，比寧咸發動反擊，挑過防守球員後加速衝到前場，並將皮球傳予拉舒福特（Marcus Rashford），後者盤球切入中路勁射破網。

20分鐘後，哈利卡尼在前場獲單刀機會，並在對手後衛追趕下冷靜射破當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）十指關，助英格蘭在溫布萊球場以3：1擊退意大利，一報上屆歐國盃決賽在主場失冠之仇。

哈利卡尼梅開二度，助英格蘭在主場以3：1擊敗意大利。（Getty Images）

修夫基：「擁有比寧咸很幸運」

賽後英格蘭主帥修夫基大讚球隊整體表現，包括在球會出場時間不多的哈利馬古尼（Harry Maguire）及加雲菲臘斯（Kalvin Phillips），亦表示這支球隊將會得到更多好成績（more to come）。

不過說到今場比賽最大功臣，除梅開二度的射手哈利卡尼外，還有新星比寧咸，他為「三獅軍團」博得扳平的十二碼後，亦策動並助攻球隊第2個入球。

修夫基稱讚這名皇馬中場年僅20歲便具備出色的心理質素，「他年紀輕輕便擁有這樣的影響力，並展示出成熟一面，但他亦很謙虛。我們能有他在隊中非常幸運。」在評分網站Sofascore中，比寧咸獲8分排全場第2，僅次於卡尼的8.3分。

雖然沒有入球，但比寧咸今場表現相當搶眼。（Getty Images）

這名英格蘭主帥又形容比寧咸是球隊的催化劑（catalyst），「他在球場上的舉止以及踢波方式便展示了這一點。加上比寧咸比賽時擁有一種力量，能在球隊陷入困境時，帶來一些元素、助球隊突然便擺脫這一切（困境）。」英格蘭早段落後時，正是比寧咸突然從中路殺入禁區，為球隊博得扳平的十二碼。

在對比寧咸讚不絕口的同時，修夫基亦表示哈利卡尼是這場勝仗的關鍵人物，「可能有人認為他入球是理所當然的，不過卡尼表現相當全能，他與對方中堅的身體對抗、他的視野及傳球——因為我們已擁有他一段時間，所以卡尼很容易被低估，但他是一名頂級球員。」

大讚比寧咸之餘，主帥修夫基也沒有忘記哈利卡尼，這兩人為英格蘭今仗勝出的關鍵功臣。（Getty Images）

賽後英格蘭以16分獨佔榜首，分組賽錄5勝1和，提前2輪鎖定決賽周席位；意大利則落後烏克蘭3分但踢少1場，這兩隊會在下場直接對碰爭奪餘下的直接晉級名額。