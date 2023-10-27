深圳梧桐山行山路線｜蓮塘口岸出發最方便　連走天池好漢坡電視塔

梧桐山是深圳第一高峰，高約944米，比香港第二高峰鳳凰山高，稍遜於香港第一高峰大帽山。

這條路線會用最短距離以及交通方便香港山友的方法登頂，在蓮塘口岸搭深圳地鐵到深外高中站起步，行秀桐道接碧桐道上頂，之後經好漢坡往豆腐頭，再行往小梧桐看電視塔，走登雲道落蓮塘，搭地鐵回蓮塘口岸。

行山路線全程約10公里，建議預算6小時，雖然幾乎全程靚路，指示充足，山上又有補給，但攀升大，秀桐道上得辛苦，好漢坡亦落得急，考驗心肺與肌力。



今次走出香港，介紹深圳的行山路線，上「鵬城第一峰」梧桐山。（顏銘輝攝）

今次路線：深外高中站 > 中青路 > 秀桐道 > 碧桐道 > 梧桐山 > 好漢坡 > 十里杜鵑 > 豆腐頭 > 小梧桐 > 倚天徑 > 登雲道 > 蓮塘站

建議集合地點：蓮塘口岸

行梧桐山的話，建議用蓮塘口岸過關。如果約朋友的話，可以約在蓮塘口岸深圳那邊集合。（顏銘輝攝）

【1】路線數據

路程：10.5公里

需時：5.5小時

總爬升：1069米

總下降：1146米

平均心率：134次/分鐘

最大心率：183次/分鐘

燃燒的卡路里：1969大卡



在雙鳳亭附近遠眺小梧桐的電視塔。（顏銘輝攝）

【2】行山當日資料

日期：2023年5月1日

出發時間：早上10時

平均溫度：31度

最高溫度：33度



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire紀錄

拍攝器材：相機（Nikon D5600 + Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm F3.5-5.6G ED VR）、手機（Samsung Galaxy s21）

無論到什麼地方行山也好，都要量力而為。（顏銘輝攝）

【3】心理準備

請盡早出發，預留足夠交通時間。在香港搭車到蓮塘口岸，過關後再轉深圳地鐵。我當日早上8時20分抵達口岸，過關不用排隊，8時35分到深圳，8時50分落到深圳地鐵蓮塘口岸站月台，9時10分到深外高中站。明明在香港早上7時多出門，交通及過關暢順，都要接近9時半才正式起步。

初段攀升大，不斷上石級至山頂。行梧桐山是辛苦吃力的，要由山腳行石級上到944米高的梧桐山頂，需要一定體能。香港最高的大廈是484米的環球貿易廣場（ICC），幻想一下，上梧桐山就是一口氣連上兩座ICC，行超過200層樓梯。儘管梧桐山的設施完備，如旅遊景點，但所需體能絕不輕鬆。

梧桐山並非輕鬆郊遊路線，要行不見盡頭的天梯上去。（顏銘輝攝）

【4】打卡位置

登上梧桐山頂後，先遊覽「天池」，再往「鵬城第一峰」石刻。落到好漢坡廣場後，可以回望好漢坡的陡峭；行往豆腐頭的路上，可遠眺香港北部郊野風光。行到小梧桐，仰望挺拔的梧桐山電視塔。

梧桐山頂上，鵬城第一峰的大石是打卡熱點。（顏銘輝攝）

【5】建議技能

上落樓級技巧：無論上落，也避免做雙腿跨度太大的動作，不要連跨兩級，避免肌肉太累而抽筋。上級時，盡量挺胸，保持呼吸暢通，不要彎住腰上。落級時，避免大大力「鋤」落去，若有行山杖輔助，可以減輕膝蓋負擔。

雖然當地人喜歡拿住膠袋上山，但香港山友還是用背囊較好。（顏銘輝攝）

【6】建議裝備

行山背囊：強烈建議用背囊而非手提袋，背囊有助身體平衡，而且空出雙手扶住兩旁。

運動鞋：穿行山鞋固然最好，但這條路大部分是鋪設完好的石級，較少凹凸不平的斜路，故穿普通運動鞋亦可。

防曬裝備（帽子、手袖）：部分路段開揚沒遮蔭，請做足防曬準備。

行山杖：路線攀升大，上落急，落山時可能腳震，可備行山杖以防萬一。

遇到有人脫去鞋子，赤足上山。（顏銘輝攝）

【7】體能需求

最難位：秀桐道

行秀桐道登山，這是最短距離登頂的方法之一。在4公里路，要由山腳上到超過900米的山頂，體能需求大，最好放慢速度，緩緩而上，慢慢熱身，避免一上山就「爆偈」。之後，行到好漢坡落得急，亦考驗雙腿肌力。

行秀桐道上山，絕不輕鬆。（顏銘輝攝）

【8】技術需求

這條路線全走靚路，大多是鋪得美輪美奐的石級，陡峭之處有扶手及欄杆，沿路有大量指示牌，山上會有便利店及自動售賣機。若非故意走隱蔽小徑，只行大路的話，危險性不高，也不易迷路。

沿途多路牌，不容易迷路。（顏銘輝攝）

【9】上山交通

建議使用蓮塘口岸過關，跟指示牌往地鐵站方向走，離開商場，落蓮塘口岸地鐵站。入閘前，先要過安檢，把隨身的水及飲料拿出來給保安人員檢查，其餘行李就放入X光機。故此，建議大家將飲料及水袋放在背囊最頂、最易拿出來的位置，方便過地鐵安檢。落到月台，搭8號線往鹽田路方向，在深外高中站下車，車程約需20分鐘。到深外高中站後，經C出口的升降機上去，經天橋至中青一路。

+ 3

【10】落山交通

經登雲道落到蓮塘，行出畔山路轉左，沿路行到與國威路的十字路口，斜對面便是蓮塘地鐵站的出口。由蓮塘行去蓮塘口岸是頗遠，建議大家還是搭地鐵，經過仙湖路站後，就到蓮塘口岸站。再提一次，地鐵入閘前要過安檢，把飲剩的飲料拿出來，或者索性喝光所有飲料。

下山的地方鄰近蓮塘站，搭兩個站就到蓮塘口岸。（顏銘輝攝）

【11】中途撤退選擇

選擇1碧桐道：經秀桐道上到約800米高之處，會跟碧桐道會合，如不繼續上山，可以行碧桐道落海山。

選擇2梧桐山村：落完好漢坡後，不想再走山路的話，可以沿馬路落到梧桐山村轉巴士離開。

【12】沿路概況

離開深外高中站C出口，過天橋至中青一路的馬路出，轉右沿行人路走。右邊的屋苑海桐居內有間便利店，可作補給。買完東西後，沿路續走，至馬路路口轉左過馬路上斜，不久便至鹽運公園，有路牌指往秀桐道入口。沿馬路行，路旁有公廁。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 3

秀桐道入口非常明顯，在馬路左方，有告示板、地圖及一塊寫上「秀桐道」的大石，不會錯過的。由地鐵站起計，行約20分鐘到秀桐道入口。轉左上斜，初段仍是馬路，行約10分鐘，走到一座梧桐山的牌坊後轉為石砌山徑。牌坊下有支路往公廁。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 3

山徑由完整的石塊鋪砌，路旁設垃圾桶及長凳；沒有明顯分支，沿最靚的路不斷上級即可。攀升至500米高以上，山徑有點凹凸不平，石級不規則，陡峭處有木扶手。這段上山石級路彷彿不見盡頭，宜徐徐而上，適時休息。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 3

攀升至800米高，走至一個小平台，那裏是秀桐道及碧桐道會合之處。碧桐道是從海山上梧桐山的小徑。由深外高中地鐵站起計，約需1小時45分至2小時抵達此會合處，最耗體能的上山路算是完成大半。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 2

跟指示牌往大梧桐、天池方向走，繼續上攀，兩旁叢林愈來愈矮，景色漸變開揚，抵達天池。天池就是一個小水潭，中央有塊寫上「天池」的大石。走過池邊，再上梯級，便到「鵬城第一峰」的大石，那裏就是梧桐山山頂。從地鐵站起計，行了2小時15分登頂。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 1

觀賞完山頂風光，回到天池的路口，往好漢坡及小梧桐的方向去，以落石級為主，有些石級幾大級。途中會遇到一些自動售賣機，若果喝光水的話，可以購買飲料。朝住好漢坡廣場下去，石級宛如落之不盡，若果是從此上山，相信十分吃力。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 4

由山頂起計，落了45分鐘，抵達好漢坡廣場。回望好漢坡的長長石級路，不禁領會名字背後的意義。廣場有便利店，還有下山的馬路。稍作休息後，不走馬路，沿山脊行，按指示牌十里杜鵑的方向前進，路經一座雙鳳亭。這段山徑鋪得非常平坦，石磚整齊，上落也不多。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 3

由好漢坡廣場行了20分鐘，抵達蝴蝶谷。這是大梧桐與豆腐頭兩峰之間的山坳，兩峰如蝴蝶兩翅。這裏有涼亭及自動售賣機，也是大休的熱點。續走十里杜鵑，往小梧桐方向行，山徑仍然是由光滑平坦的方磚砌成。行至開揚處，可俯瞰沙頭角一帶的深港景色。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 4

豆腐頭為梧桐山三大峰之一，位於大梧桐及小梧桐之間。客家人會將做豆腐時的豆腐渣堆放成半圓形，稱為豆腐頭，這座山峰之勢與其相似，故而得名。這段路可以欣賞香港的紅花嶺，望到蓮麻坑，也可以見到當年防範非法入境者而建的麥景陶碉堡。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 4

不久，接走山茶徑，抵達小梧桐。由蝴蝶谷起計，行約1小時到小梧桐。這裏有公廁及自動售賣機。在梧桐山電視塔下留影後，沿左邊的山徑走，不久路經一間叫雲頂軒的餐廳，外面亦有自動售賣店，而雲頂軒下還有間便利店，所以聚集了不少遊人。那裏有觀景台，眺望蓮塘口岸。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 4

不走向南急下山的凌雲徑，沿倚天徑行，接登雲徑，徐徐下山，跟住路牌上往蓮塘的方向行。一路上都是砌得整齊平坦的石級，穿普通運動鞋行也可。遇到分岔路口時，往蓮塘行，不要入仙湖。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 4

途中見到一座兩層高的登雲亭，好奇上去一望，景色其實也被大樹遮掩，望不到遠景。沿山徑拾級而下，抵達蓮塘的登雲道入口，那裏有地圖及資訊板。由小梧桐起計，落了個半小時才回到市區。行出大馬路，轉左行，至十字路口，斜對面便是蓮塘地鐵站的A出口。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 4

這條梧桐山行山路線全走大梧桐、豆腐頭及小梧桐三峰，途經鵬城第一峰、天池、好漢坡、十里杜鵑、電視塔等景點，而起點及終點皆鄰近地鐵站，幾方便香港人北上行山。這條路線長約10公里，總攀升及下降都超過1000米，建議預算6小時。

從交通、路況及設施而言，梧桐山幾適合初次北上行山的香港人，但體能並非新手能夠輕易應付的。這條路適合在香港行過八仙嶺、青山、針山、鳳凰山、大東山的朋友，對行天梯有經驗，體能本身不錯的。