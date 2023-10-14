西貢行山｜行企壁山古道至打瀉油坳　到茅坪坳探被斬藤王落梅子林

踏入八月下旬，天氣仍然酷熱，周三小組安排了企壁山古道，早上在大涌口巴士站集合。

（出發日期：2023年8月23日）



巴士站旁有涼亭及公廁，9點30分起步，倒行回孟公窩村，入村後上行經佛光寺、白沙灣墳場、企壁山配水庫到村舍旁，轉入小路，上行經三塊田、企壁山古道至打瀉油坳，走芙蓉別方向至茅坪坳大休順探被斬斷根的巨藤王。

▼按圖看清路線及沿途風景，經佛光寺、三塊田上打瀉油坳、茅坪坳👇👇👇

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原定想過昂坪下馬鞍山，但天氣太悶熱，隊友冇氣力了，大休後沿茅坪古道下山，經茅坪老屋、梅子林村下富安花園，到達後再步至錦泰鞍山茶座下午茶，今日頭段完全無風有點辛苦，約10公里，差不多5小時才完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿茅坪古道下山，經茅坪老屋、梅子林村下富安花園👇👇👇

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