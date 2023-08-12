沙田行山｜大圍紅梅谷漫步九沙古道上畢架山　換個角度觀賞獅子山

撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：

超強颱風杜蘇芮吹襲福建一帶，受其外圍下沉氣流影響，本港天氣持續酷熱，小組早有預備安排走紅梅谷入九沙古道，有林、有水源，路亦不難，大圍站集合。
（出發日期：2023年7月26日）

早上天氣悶熱，在大圍站早餐，9點15分到D出口集合，等齊隊友開始起步，上天橋往新翠邨方向，經金獅花園、紅梅谷村上紅梅谷，整理一下在自然徑牌坊拍張合照，沿石級路上引水道，往右行至十二管，走右邊九沙古道，在休息地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，經金獅花園、紅梅谷村上紅梅谷、九沙古道👇👇👇

+40

休後續走林路，岔口向上出龍欣道上畢架山頂氣象站，接麥徑5段經步至回歸亭前林路下行經八仙廟、黃大仙廢村出獅子山公園，梳洗一下經天馬苑旁天橋、馬仔坑遊樂場步至黃大仙搭車，今日天氣悶焗氣壓較低，10公里，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，畢架山頂氣象站下行經八仙廟、黃大仙廢村出獅子山公園👇👇👇

+39

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

沙田行山｜火炭登九肚山俯瞰城市景色　探遊荒廢村落回望昔日香港沙田行山｜石梨貝水塘起步上馬騮山　打卡金山發射站要小心猴群荃灣行山｜城門水塘上孖指徑山頂景觀開揚　途徑戰時遺跡機槍堡大美督行山｜短遊家樂徑打卡十二生肖　一小時內行完順便踩單車粉嶺行山｜逆行南涌郊遊徑打卡屏南石澗石橋　要留心石澗水瀑水勢油塘行山｜鯉魚門心願樹、石礦場打卡　登魔鬼山初行者不宜走捷徑

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

天氣持續酷熱，夏天行山要注意什麼？

部分名氣大的郊遊路線欠缺樹蔭，路途遙遠，行山攀升幅度大又急，缺少補給點及中途撤退路口，未必適合在夏天前往。以下9個地方，屬於中暑不適的高危點……詳情請看

從大圍站起步，經金獅花園入紅梅谷、九沙古道、畢架山頂、麥徑五段、回歸徑下黃大仙總共需要多少時間？

全程走約10公里，4小時多走完......詳情請看

行山
行山遠足
香港行山
行山路線
行山攻略
CATT'S BLOG