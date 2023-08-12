沙田行山｜大圍紅梅谷漫步九沙古道上畢架山　換個角度觀賞獅子山

超強颱風杜蘇芮吹襲福建一帶，受其外圍下沉氣流影響，本港天氣持續酷熱，小組早有預備安排走紅梅谷入九沙古道，有林、有水源，路亦不難，大圍站集合。

（出發日期：2023年7月26日）



早上天氣悶熱，在大圍站早餐，9點15分到D出口集合，等齊隊友開始起步，上天橋往新翠邨方向，經金獅花園、紅梅谷村上紅梅谷，整理一下在自然徑牌坊拍張合照，沿石級路上引水道，往右行至十二管，走右邊九沙古道，在休息地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，經金獅花園、紅梅谷村上紅梅谷、九沙古道👇👇👇

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休後續走林路，岔口向上出龍欣道上畢架山頂氣象站，接麥徑5段經步至回歸亭前林路下行經八仙廟、黃大仙廢村出獅子山公園，梳洗一下經天馬苑旁天橋、馬仔坑遊樂場步至黃大仙搭車，今日天氣悶焗氣壓較低，10公里，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，畢架山頂氣象站下行經八仙廟、黃大仙廢村出獅子山公園👇👇👇

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