大埔玉秀峰行山徑工程或製造新問題　曾小強視察後提出兩大憂慮

對於大埔玉秀峰衛奕信徑第8段的行山徑工程，郊遊徑石屎化關注小組希望大埔民政事務處可以手作步道的方式維修，但關注組創辦人曾小強上周實地視察後表示失望，發現承建商運輸物料上山時擴闊另一條天然小徑，製造了新的問題。曾小強還憂慮承建商不了解工程細節，他希望當局批准懂得手作步道的義工維修小部分路段，向承建商示範。



這段位於玉秀峰以南的登山徑路況較差，大埔民政事務處計劃在這裏興建木級。（郊遊徑石屎化關注小組提供）

玉秀峰以南的一段衛奕信徑水土流失嚴重，路況崎嶇，泥土鬆散，行山徑被愈行愈闊。大埔區議會建議民政事務處維修相關路段，郊遊徑石屎化關注小組去年起與民政處及區議員討論維修方法，提出利用本地天然物料，以手作步道方式處理。

行山｜大埔區議會建議修整玉秀峰山路 建樓級並保留陡峭山徑

【近玉秀峰頂的行山徑情況】

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郊遊徑石屎化關注小組創辦人曾小強上周與民政處及區議員上山，到工程現場視察，首次與承建商代表交流。視察後，曾小強對工程感失望及憂慮，他認為承建商不了解細節，須一再解釋，而且承建商為搬運木材上山，拓闊了另一條天然的登山小徑，為解決一個問題而製造新的問題。

地圖上沒有這段「之」字山徑，曾小強認為是工人搬運材料上山而開闢的新山路。（郊遊徑石屎化關注小組提供）

工程地點在高288米的玉秀峰以南，擬在一段約160米長的山徑修建木級，並在部分位置設置排水溝疏導雨水和截水壩處理沖蝕溝。記者到現場視察，見到山徑旁放了大批新淨的木材。郊遊徑石屎化關注小組透露，由於Y-Park所提供的本地木材價格高昂，而且未能提供所需用量以及同類型木材，所以工程改為向內地採購山樟木。

木材已經被搬到山脊的山徑旁。（郊遊徑石屎化關注小組提供）

曾小強認為搬運材料的方式令他十分失望，他解釋工人開闊了一條從竹坑墳頭路上山的天然小徑，而且在近山脊地勢較斜一段，更鏟走植被，開出一段長數十米、闊約一米的「之」字新路。他說：「本身地圖睇唔到有呢條路，睇狀況似係佢哋另外開闢咗一條路，冇咁斜，等啲履帶車可以開出去。」

從衛奕信徑望過去，見到一條明顯的「之」字山徑上去山脊。（顏銘輝攝）

曾小強不滿行山徑工程太「暴力」

本身是香港頂尖越野跑手的曾小強說：「成日都係咁，為咗整一條路，而搞到另一條路，增加另一條路的水土流失嘅風險。原本係一條路仔，好原始，而家有啲失望。」他在2016年創立郊遊徑石屎化關注小組，7年來與不同政府部門打交道，包括漁護署、土木工程拓展署及各區民政處，推廣手作步道，游說政府減少用水泥修建行山徑。

「每次喺山度做工程都係咁暴力，鏟晒啲嘢，開闊晒啲路。」曾小強愈說愈激動：「唔係一次，每次開工程，度度啲工程都係咁做，真係好頭痛，你為咗整一條路，就去開另一條路出嚟，引致另一啲問題，有啲得不償失。」

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曾小強（中）上月底參加UTMB的TDS賽，取得組別第2名。（受訪者提供）

擔憂工人不了解細節

此外，曾小強上周在現場與承建商代表交流時，發現對方不了解工程細節，例如排水溝及阻水壩，又似乎不太明白如何利用當地的石頭。他說：「民政處啲人即場同佢哋講，我哋又講下，我唔知佢哋了解到幾多，都幾擔心，唔知條路造出嚟會點樣。」

曾小強上周與大埔民政處、區議員上山視察，跟承建商的代表交流。（郊遊徑石屎化關注小組提供）

希望獲准由義工示範手作步道

負責管理郊野公園的漁護署近年與環保團體綠惜地球合作推廣手作步道，利用附近的天然物料維修山徑，並開設公眾工作坊；在台灣導師或本地資深工友帶領下，讓市民體驗及參與維修山徑，再培訓義工隊。不過，今次玉秀峰的路段不屬郊野公園範圍。

曾小強向政府提出一個要求：「之前聯絡過綠惜地球，可以搵佢哋嘅義工做幾級畀啲師傅睇，民政處就話唔得喎，要同地政（處）申請，工程可能涉及工傷嗰啲，應該就唔得。」

工人推履帶車上去工程地點，令到衛奕信徑也被擴闊。（郊遊徑石屎化關注小組提供）

「政府有好多條例我唔明，我真係唔明」他說：「漁護署都得啦，可以畀啲NGO（非政府組織）喺郊野公園做（維修山徑）。」

【行山】主張天然物料維修行山徑 義工課程推廣可持續山徑概念

漁護署與綠惜地球幾年前合辦維修山徑的義工課程，市民在導師指導下用大石砌排水道。（資料圖片/顏銘輝攝）

曾小強表示正透過當區區議員劉勇威穿針引線，希望當局可以准許經訓練的維修山徑義工到玉秀峰為承建商示範。