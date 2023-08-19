鰂魚涌行山｜柏架山道上紅磚屋看歷史遺跡　下山多分支小心迷路

林邊屋（英語：Woodside），又稱林邊樓、林邊地帶紅屋，俗稱紅磚屋或紅屋，由太古洋行於1920年代興建，是香港一組歷史建築，現已被列為香港二級歷史建築。林邊屋有兩棟主建築，樓高兩層，中式琉璃瓦屋頂，紅磚牆加花崗岩地基。內部的東西大多為木製，其客廳亦安裝了大壁爐。日治時期第一代林邊屋受損。1947年至1951年期間由太古洋行重建，改為平頂，兩棟屋二合為一。

距離：4.2公里；Google時間：1 小時6分鐘



先乘MTR到鰂魚涌A出口轉右往柏架山道起步，旁邊會經過市政大樓，之後沿車道一直上。中途會經過林邊生物多樣性自然教育中心。離開後往上走，沿路一直見到有好多分支的指示牌，但全部都不要轉入去，之後會經過一個燒烤場，亦可以在涼亭稍作休息。記得在金督馳馬徑的路牌轉右（重要分支），留意有「總督原用」的牌。之後開始便非常少人了。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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遇上分支向前走，往寶馬山方向。之後見到兩次分支都往寶聯徑方向。記住見到「晨運園地」不要轉入去。之後會再次見到4次寶聯徑的指示牌。看見綠色扶手欄杆便一直下山。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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