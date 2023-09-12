郊野公園封閉行山徑一覽　山泥傾瀉樹木倒塌有待清理｜世紀暴雨

先有蘇拉的10號風球，後有創紀錄的世紀黑雨，令到香港郊野公園多處山泥傾瀉，樹木倒塌。漁護署需要封閉部分行山徑路段，以待工作人員清理山泥及塌樹。有些行山徑更要全條封閉，例如龍門郊遊徑及南涌郊遊徑。

位於香港東部的大潭郊野公園、八仙嶺郊野公園都有多處行山徑封閉，城門郊野公園及大埔滘自然護理區亦有行山徑有待清理及維修。在四大遠足徑中，港島徑有部分路段不通。



因受颱風吹襲引致樹木倒塌，蕉坑自然教育徑於2023年9月3日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲引致樹木倒塌，大棠自然教育徑出/入口（近大欖林道）於2023年9月7日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉，布力徑近港島徑四段部分路徑於2023年9月9日起臨時封閉以作維修及清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉，康柏郊遊徑部份路段於2023年9月9日起臨時封閉以作維修及清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉，大潭水塘道至淺水灣坳的路段於2023年9月9日起臨時封閉以作維修，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉，港島林道-美景路段的部分路段於2023年9月9日起臨時封閉以作維修，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉及樹木倒塌，大潭水塘道部分路段於2023年9月9日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉及樹木倒塌，港島徑第八段近馬塘坳部分路段於2023年9月9日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲及大雨引致樹木倒塌，部分川龍林道於2023年9月9日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲及大雨引致樹木倒塌及山泥傾瀉，大埔滘自然護理區黃路及啡路於2023年9月9日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲及大雨引致樹木倒塌及山泥傾瀉，鶴藪水塘家樂徑部分路段於2023年9月9日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲及大雨引致樹木倒塌，以下位於八仙嶺郊野公園山徑路段於2023年9月10日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因暴風雨引致樹木倒塌，橋咀郊遊徑於2023年9月10日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲及大雨引致樹木倒塌及山泥傾瀉，南涌郊遊徑於2023年9月11日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲及大雨引致樹木倒塌，龍門郊遊徑於2023年9月11日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉，鳳坑家樂徑部分路段於2023年9月11日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉及樹木倒塌，城門林道-鉛礦坳段及水塘段於2023年9月9日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因受颱風吹襲及大雨引致樹木倒塌，介乎城門林道 - 標本林段及針山段的一段行山徑由2023年9月12日起臨時封閉以作清理，直至另行通知為止。

在颱風及暴雨後，多條行山徑受山泥傾瀉、樹木倒塌影響而封閉。（郊野樂行網站截圖）

因大雨引致山泥傾瀉及樹木倒塌，港島林道-柏架山段的部分路段於2023年9月12日起臨時封閉以作清理及維修，直至另行通知為止。