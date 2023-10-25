體育熱話｜韓國女團STAYC美國巡迴著錯球衣　意外獲外地網民大讚

音樂明星或是樂隊，到外地演出時穿著當地運動隊伍的球衣博取歡心，也不算是罕見的做法，比如Taylor Swift就曾經做過。

最近韓國女團STAYC展開世界巡迴演唱會，正在美國到處演出，不過她們在德州卻大擺烏龍著錯球衣。



Taylor Swift在奧克蘭演出時，便曾經穿上「All Black」的球衣。（Getty Images）

STAYC是目前韓國頗具人氣的女團之一，Instagram擁有超過200萬粉絲。她們在今年展開名為「TEENFRESH」的世界巡迴演唱會，先在首爾演出後，便到美國紐約、德州等地開唱。

為了「冧」當地Fans，她們每一站都會穿上當地的球衣，譬如在紐約演出時，會穿上棒球隊大都會（New York Mets）及洋基隊（New York Yankees）的球衣；在德州聖安東尼奧當然便是穿上NBA球隊馬刺的球衣。

在紐約時，她們穿上大都會及洋基隊的球衣演出。（Youtube截圖@DMSDamien）

在聖安東尼奧，STAYC當然是穿上馬刺的球衣，各成員的球衣更統一為應屆狀元雲班耶馬。（Youtube截圖＠South Texas Once）

不過同為德州，STAYC在達拉斯演出時卻「蝦碌」地著錯球衣。她們雖有部分成員穿上NBA球隊達拉斯獨行俠球衣，但似乎是準備的職員出錯，粉絲發現她們有人身上穿著足球隊格拉斯哥流浪（Rangers Football Club）的球衣，而非當地棒球隊德州遊騎兵（Texas Rangers），雖同為「Rangers」，但前者遠在6400多公里外的蘇格蘭。

這件趣事雖然登上蘇格蘭BBC、《紐約時報》等大媒體，不過沒有惹來什麼外交麻煩，大家都似乎很輕鬆地看待這件事，在該名粉絲的X（前稱Twitter）下有不少英國及美國的網民留言：「OK我會買下她們全部專輯」、「沒問題，反正我也不喜歡遊騎兵」、「看起來很漂亮」、「沒關係，我現在成為她們的忠實粉絲了」；亦有人笑稱她們去波士頓開演唱會的話，會不會又買錯另一件蘇格蘭足球隊的球衣。（些路迪跟NBA球隊塞爾特人英文同為Celtics）

值得一提的是，STAYC會在2024年1月20日來港演出，港超聯亦有一支「Rangers」標準流浪，不知道她們到時會不會又搞錯？