麥巴比PSG孭飛做頭號球星　隊內球衣銷量傳不及一隊友｜足球熱話

當美斯與尼馬先後離開巴黎聖日耳門後，基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）毫無疑問成為PSG的頭號球星。不過在球衣銷量上，一名法國記者指麥巴比有機會不是全隊最暢銷的一人，強如「麥總」究竟會輸給誰人呢？



巴黎聖日耳門幾經辛苦留得住麥巴比，當然視他為全隊最重要的一人，「麥總」身邊沒有了美斯及尼馬，變成干卡路（Gonçalo Ramos）﹑高路梅安尼（Randal Kolo Muani）﹑阿辛斯奧等稍欠星味的球員。

PSG刻意打造一支圍繞麥巴比而設的球隊，而這名法國隊長必定是隊中頭號球星，估計麥巴比是全隊球衣銷量最高的球員，這個估計亦是十分合理。不過，法國記者Abdellah Boulma在社交網站表示，PSG球衣銷量最高的球員竟然不是麥巴比，而是今夏新加盟的李剛仁，該名記者特意提及，李剛仁的球衣銷量稍為比「麥總」高，但卻沒有實際的數據支持。

麥巴比毫無疑問是PSG的孭飛頭號球星。（Getty Images）

李剛仁今夏加盟PSG後，至今聯賽僅上陣兩場，其後因傷及杭州亞運而暫時缺陣，但他與隊內的一眾隊友似乎已打好關係。李剛仁在陣的韓國隊順利拿下男足亞運金牌，他在社交網站上載金牌照，「大佬」麥巴比與夏基美皆有留言恭賀。

戰畢杭州亞運，李剛仁隨即隨大國腳戰友誼賽，兩場踢足全場兼貢獻3個入球，如今終於可以返回巴黎報到，他亦有發文總結，「一個月前離開巴黎，抵達杭州備戰亞運，與U23的隊友在中﹑韓留下難忘的回憶，感謝隊友及球迷們的支持，是時候回到巴黎了。」