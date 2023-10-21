足球熱話｜列斯聯與比爾沙情誼不斷　球迷越洋赴烏拉圭千里送冰桶

「足球狂人」比爾沙（Marcelo Bielsa）曾在2020年帶領列斯聯事隔16年重返英超。雖然這名阿根廷教頭在2022年2月因戰績不佳被辭退，但列斯球迷對他仍一直愛戴有加。

最近烏拉圭世界盃外圍賽面對巴西一役，便有球迷千里迢迢從英國遠赴烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo），除為現場觀戰外，更為他送上一份貼心禮物。



除素來以進攻足球聞名，以及從來不願意執教大球會以外，比爾沙最為球迷熟知的形象，相信是他特別喜歡蹲在場邊的技術區，並經常坐在職員特意準備的冰桶上。

比爾沙過往經常坐在場邊的冰桶上督師。（Getty Images）

今年5月烏拉圭國家隊宣布他上任前夕，便曾用一張只有冰桶及咖啡杯的圖片來賣關子（比爾沙特別喜歡坐在冰桶上喝咖啡，也曾大意坐在咖啡杯上成為經典Gif圖），實際上誰也知道這代表的只能是比爾沙。

2018年執掌列斯聯教鞭後，僅用2季時間便帶領他們重返英超，因此2021/22球季，他帥位搖搖欲墜之時，列斯聯球迷仍對他不離不棄，多次在球場以歌聲、畫作、橫額等方式，表示願與這位功勳教頭共同進退。

或許是留意到比爾沙在烏拉圭上任後，很少再坐在冰桶上督師，大部分時間都只是蹲在場邊。數名熱心的列斯聯球迷，決定越洋觀看烏拉圭對巴西的比賽之餘，亦為這位已68歲的老教頭送上他最需要的禮物。

最近比爾沙大部分比賽都只是蹲在場邊指揮球隊。（Getty Images）

一位名為James Rowlands的球迷在X（前稱Twitter）上分享今次旅程經過，他在個人介紹中自稱為冰桶供應商（bucket purveyor），而且同行的除其他球迷外，還有著名樂隊Kaiser Chiefs的Bass手Simon Rix——這支樂隊正是來自列斯。

著名樂隊Kaiser Chiefs的Bass手Simon Rix亦有參與今次旅程。（James Rowlands X）

從James Rowlands在X分享的照片可見，他們帶着巨大的冰桶從英國飛至阿根廷，隨後再坐船前往烏拉圭，過程中Simon Rix亦有幫忙。

烏拉圭在該場比賽以2：0擊敗巴西，賽後比爾沙曾執教的紐維爾舊生，在官方X上亦貼出這支「列斯遠征軍」的合照，「列斯聯與紐維爾舊生的球迷，昨晚在蒙特維多一起觀看比爾沙帶領烏拉圭事隔22年後首次戰勝巴西。」

翌日James Rowlands表示冰桶已送到比爾沙處，「比爾沙先生現在有新的冰桶可以坐了，他非常高興。」

開心的不僅是比爾沙，Simon Rix事後轉發這則帖文感謝大家的生日祝福，並稱這是美好的一天，原來當天是這名Bass手的生日，這次「千里送冰桶」的舉動亦引來大批網民及球迷讚好，認為這個故事相當窩心。

比爾沙與列斯聯球迷的動人情誼

從James Rowlands的X可以見到他將自己與比爾沙的合照置頂，並說出他跟該名阿根廷教頭的往事，「過去3年我一直為比爾沙從阿根廷及智利購買他最喜歡的茶和餅乾。我總是把它們掛在比爾沙公寓的門柄上，然後敲門並離開。今天他打到我家中，跟我說謝謝和再見。這對我來說勝過一切。再見，朋友。」

這則置頂的帖文發布於2022年3月1日，正是比爾沙被列斯聯辭退後不久。該名阿根廷教頭當時雖因戰績不佳而「落鑊」，但當地球迷依然感激他帶來的一切，數次在比爾沙離開球隊基地時與他合照及道謝，更在阿根廷報章登報向這名領隊道謝，與其他大球會的領隊被「炒魷」時受千夫所指的光景截然不同。

今次有球迷不遠千里地越洋為他送上這份禮物，不管該冰桶孰重孰輕，相信比爾沙亦能感受到當中的情意。