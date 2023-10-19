英國老牌球會嚴重缺人　傳62歲英格蘭名宿華度驚喜復出｜足球熱話

在香港，年屆60歲的人士已經擁有樂悠咭，現年62歲的前英格蘭名將華度（Chris Waddle），早已享受2元的乘車優惠，不過這名曾效力熱刺及馬賽的名宿，竟然有機會以高齡驚喜復出綠茵場。



Hallam FC是英格蘭第9級別球隊，是史上第2歷史悠久的球會。（X截圖）

英國足球記者Alan Biggs日前在社交網站投下震撼彈，透露現年62歲的英格蘭名宿華度，大有機會以高齡復出賽場，盛傳華度加盟的是英格蘭第9級別的半職業球會Hallam FC。

這間在1860年成立的老牌球會，是史上歷史第二悠久的球會。這間在謝菲爾德（Sheffield）的球會正面對嚴重的傷兵問題所困，至少6名球員因傷無法披甲，隨時連排出11人的正選陣容都有困難，在危急存亡之際只好找華度出山幫手。

前英格蘭名將華度盛傳以62歲高齡復出。（資料圖片／Getty Images）

Hallam FC日前在謝菲爾德郡盃與Stocksbridge Park Steels交手，在社交網站公布正選陣容，Hallam FC照常以11人應戰，後備僅得兩人作調動。戰至半場時，Hallam FC沒有作出任何換人，但回到球場時只得10人應戰，最終以2：5落敗，似乎這支老牌球隊缺人亦是事實。

華度與Hallam FC甚有淵源，翻查資料，原來早在10年前，華度曾經與他們簽下一年合約。華度在2020年接受訪問時，透露自己有留意Hallam FC的動向，加上球會班主是他朋友，種種因素結合之下，華度為情誼復出也似是十分合理。

華度高齡復出﹑充當「雷霆老兵」的傳聞愈炒愈烈，連BBC都有轉發這則消息，可惜Hallam FC在社交網站澄清，直指「不是華度」，直接打破大家的幻想。