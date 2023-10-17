體育熱話｜太多相撲手同時出發致飛機超重　日航果斷反應獲大讚

乘坐升降機超重，相信大家都曾經試過，但大家又有沒有聽過飛機也會超重？

日本日前因為一班由大阪飛往鹿兒島奄美大島的航班有太多相撲手登機，導致超出安全重量太多，部份人要改到東京羽田機場與其他同樣無法登機的相撲手乘坐加班飛機。



你能想像一班飛機上坐滿相撲手的樣子嗎？（資料圖片／Getty Images）

日本體育風氣盛行，每年都會舉行一屆國民體育大會，並規定由47個都道府縣輪流舉辦，今年的主辦方輪到九州的鹿兒島。

鹿兒島位於日本本州最南端，是除沖繩以外最南的縣，對不少想要參加比賽的運動員來說自然路途遙遠，今次舉辦相撲比賽的場館更是遠在本州以南、幾乎快要到沖繩的奄美大島，因此飛機幾乎是唯一交通選擇。

奄美大島位於日本左下角，幾乎快要去到沖繩。（Google地圖截圖）

由於前往奄美大島的航班不多，太多參賽的相撲手乘坐同一班飛機導致超重，日本TBS報道 今次賽事有約460名相撲手參加。

日本朝日電視《ANN News》的記者在事後訪問其中一名來自歧阜縣的選手，他表示當日在大阪伊丹機場準備行李寄艙時，被告知無法乘坐該航班，「（職員）跟我說請到羽田機場轉機，然後我們這些在伊丹上不了機的人，會跟同樣在羽田無法登機的人合流，一同坐加班機飛往奄美大島。」

《ANN News》記者訪問一名歧阜選手，他說行李寄艙時突然被告知無法上機，更要到羽田轉機。（Youtube截圖）

報道續指日本航空（JAL）在制定飛行計劃時，便留意到乘客名單裏有大量相撲手，再確認體重後，便知道很有可能令飛機超重。

負責今次事件的航空公司JAL有留意到預約的乘客多為相撲運動員。（Youtube截圖）

以一名成年人平均體重70公斤、相撲手平均體重120公斤為例，該機型一共能坐165名乘客，經簡單計算後，便發現兩者相差約8300公斤之多，於是JAL便決定臨時加開航班將乘客分流。

若坐滿165名相撲手的話，會比一般航班重約8.3噸。（Youtube截圖）

若超重的話，對飛機會有什麼影響呢？《ANN News》訪問一名現任航空評論家的前JAL機長小林宏之，他表示若超重的話便無法攜帶必要的燃料，因而影響飛行安全，因此他認為加設臨時航班是必須的做法。

小林宏之在接受TBS電視台訪問時亦提到，奄美大島的機場由於跑道較短，因此無法讓大型航班降落。

前JAL機長解釋超重帶來的安全影響，認為安排臨時航班是必須的做法。（Youtube截圖）

於是有14名相撲手由大阪前往東京羽田機場，與其他人合流後，最後有27人坐上加開的臨時航班飛往奄美大島。

此外，JAL亦將比賽結束後從奄美大島回程的航班，由原本能乘坐252人的機型轉為更大的369人機型；他們更加開奄美大島前往福岡的航班，並將由福岡出發的定期航班改為大機型。

去程因準備時間不足而產生混亂後，JAL在各選手回程時做足準備措施。（Youtube截圖）

相信大眾對相撲手的印象都是橫綱級別的「巨無霸」，實際上相撲手亦不全都是那種體型，今次參賽的相撲手到底有多重呢？《ANN News》記者訪問5名已回程的群馬縣選手，他們當中最重的有140公斤，最輕的也有110公斤，5人合計便超過600公斤，與JAL當初預計的結果差不多。

5名相撲手的體重加起來便已超過600公斤，其中最左的選手為110公斤，最右為140公斤。（Youtube截圖）

帶隊的老師受訪時表示，他們回程至福岡的飛機尚算「闊落」，但從福岡到東京的航班則擠迫得多，「就是140公斤的人跟140公斤的人坐在一起」，他們更向記者重現其中3人非常擠迫地坐在一起的畫面。

三名學生重現「迫飛機」的畫面。（Youtube截圖）

被記者問到是否覺得很辛苦時，右邊的學生回答：「應該是坐在中間的最辛苦。」中間的學生也一臉無奈地回答：「因為我是一年級生，所以……」

坐在中間的後輩回答時一臉無奈。（Youtube截圖）

老師最後還說一開始他們曾開玩笑地說，飛機會不會因太重而無法起飛，沒想到最後竟然成真，不過他認為今次事件雖然導致大家十分疲勞，但也是一次寶貴的經驗，並與學生們向航空公司道謝。

查看大會賽果，這隊群馬代表在預選第一戰便不敵兵庫縣出局，少年團體戰最終由愛媛縣代表勝出，成年團體戰則由鳥取縣奪冠。

群馬縣代表及隨行老師。（Youtube截圖）

JAL臨時應對獲網民大讚

在TBS節目《N-st》 （Nスタ）上，小林宏之接受訪問時表示其實各相撲社在預訂航班時已表明身份，航空公司應能盡早作出應對。JAL則回應指因內部溝通問題，情報因而沒有流通，承認理應能以更好方式處理今次事件。

不過今次JAL臨時判斷及後續安排亦獲網民大讚：「地面職員發現『咦飛不了喔』，並作出適當的判斷及對應，真的很了不起呢」、「特意安排一部專機，JAL卻沒有半句怨言，這讓我有點喜歡他們」、「JAL的對應實在做得太好了！」、「即使事情看似無法改變，但在起飛能如此迅速地作出準確的決定，實在是太厲害了」。

相關新聞影片的評論區，網民一面倒地稱讚JAL今次安排妥當。（Youtube截圖）

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