杭州亞殘運｜陳睿琳100米蝶泳封后　暫獲2金2銀明200混合泳再衝牌

杭州亞殘運游泳館，港將陳睿琳繼續閃耀，在S14級100米蝶泳以新大會紀錄摘下金牌，奪得個人第二金，也是港隊今屆賽事第五面金牌。

這位剛滿20歲的港將在今屆賽事暫時已獲得2金2銀，她有信心在明日的200米混合泳再次力爭獎牌。



香港女將陳睿琳在100蝶再奪一金。（中國香港殘疾人奧委會提供）

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陳睿琳今屆已獲2金2銀

陳睿琳今屆亞殘運先在100米背泳力壓強敵日本泳手木下愛良摘下金牌，她繼而夥拍隊友張浚諾、鄧韋樂及張可盈在男女混合S14級4X100米自由泳接力再獲一面銀牌。之後轉戰非主項蛙泳，在100米賽事再添一銀。

今日她出戰強項100米蝶泳，初段已取得領先優勢，並在50米率先轉池，後50保持強勢，再次力壓木下愛良封后，游出1分04.73秒打破亞殘運紀錄，並奪得個人第二面金牌。

香港女將陳睿琳出戰100蝶泳決賽英姿。（中國香港殘疾人奧委會提供）

賽後她表示：「幾開心，游返4秒（1分04.73秒）這個時間，還是差0.7秒才到自己PB（個人最佳時間），整體信心都比以前好了，今次在運動會來說，心理和狀態都明顯調得幾好。」

女子S14級100米蝶泳亞洲紀錄，正是由陳睿琳創下的1分04.04秒，賽前她以刷新個人最佳時間為目標，今場只差一點點。今屆賽事她每天均要游2、3場，然而她認為體能消耗方面沒有問題，「一日游2、3場好似好攰，但比訓練時最辛苦的時候已過了，比賽時只待加強心理層面。」

杭州亞殘運港隊最新賽果獎牌榜︱陳睿琳100蝶封后 奪個人第二金

香港女將陳睿琳與日本勁敵木下愛良惺惺相惜，賽後熱情擁抱。（中國香港殘疾人奧委會提供）

陳睿琳屢次提到日本勁敵木下愛良，大讚對方四式實力平均，她接連在100米背泳和蝶泳力壓木下愛良獲得金牌，兩人惺惺相惜，上水後來個熱情擁抱。

明日是游泳賽事最後一日，她在200米混合泳再有機會跟木下愛良較量，對於有沒有信心再拎一面獎牌？陳睿琳保持一貫自信，「梗係有啦，Aira（木下愛良）在200米好擅長，希望可以跟貼佢。」

陳睿琳有信心明日在混合泳再爭牌。（中國香港殘疾人奧委會提供）

陳睿琳的金牌，加上陳浩源、王鎮炎在羽毛球各獲一銅，以及田徑賽上黃景陽的男子T13級1500米銅牌，以及任國芬在T36女子100米摘季，港隊今日新增1金4銅，在獎牌榜以5金9銀16銅，在獎牌榜列第11位。

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杭州亞殘運港隊獎牌一覽（持續更新）

金牌（5）

鄧韋樂 游泳 男子200米自由泳S14級

陳睿琳 游泳 女子100米背泳S14級

楊曉林 硬地滾球 女子個人BC2級

鄔文英 草地滾球 女子個人B7級

陳睿琳 游泳 女子100米蝶泳S14級



銀牌（9）

張浚諾 游泳 男子200米自由泳S14級

陳穎健﹑陳㬢、鄺遠興 劍擊 男子佩劍團體賽銀牌

余翠怡﹑鍾婉萍﹑范珮珊﹑林嘉雯 劍擊 女子花劍團體賽銀牌

鄧子朗 草地滾球 男子個人B3級

陳睿琳、張可盈、張浚諾、鄧韋樂 游泳 男女混合4X100米自由泳接力S14級

鄧順儀 草地滾球 女子個人B2級

焦槿珊 乒乓球 Class 7女單

王婷莛 乒乓球 Class 11女單

陳睿琳 游泳 女子100米蛙泳S14級



銅牌（16）

黃漢彥 游泳 男子200米自由泳S14級

吳卓恩 游泳 女子100米背泳S13級

余翠怡 輪椅劍擊 女子花劍個人A級

梁育榮 硬地滾球 男子個人BC2

郭海瑩 硬地滾球 女子個人BC2

張沅 硬地滾球 女子個人BC4

李志明 草地滾球 男子個人B2

陳月呂 草地滾球 女子個人B6

吳玫薈 乒乓球 Class 11女單

王志賢 乒乓球 Class 9男單

彭穎加 乒乓球 Class 6女單

余翠怡 輪椅劍擊 女子重劍個人A級

黃景陽 田徑 男子T13級1500米

陳浩源 羽毛球 WH2男子單打

王鎮炎 羽毛球 SH6男子單打

任國芬 田徑 T36女子100米

