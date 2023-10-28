杭州亞殘運｜吳玫薈/王婷莛連救match point　乒乓女雙逆轉勝封后

今日（28日）杭州亞殘運煞科，吳玫薈/王婷莛在乒乓球女子雙打WD22級決賽擊敗日本的伊藤槙紀/古川佳奈美，為港隊贏得今屆第八面金牌。吳玫薈/王婷莛在決賽一度落後局數1：2，但她們在背水一戰的第四局連救match point再在「刁時」取勝，追平局數；兩人最後拿下決勝局，以3：2反勝對手封后。



杭州亞殘運乒乓球女雙WD 22級，港隊的吳玫薈（左）及王婷莛打入決賽。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

在今日早上的決賽，吳玫薈/王婷莛入局較快，首局保持領先，一度連贏四分，以11：5先拔頭籌。第二局的戰況緊湊得多，得分梅花間竹，伊藤槙紀/古川佳奈美連取三分，領先9：6，之後以10：7得到三個game point機會。吳玫薈/王婷莛連救三個game point追至10：10平手，但跟住日本組合連取兩分，以12：10追平局數。

第三局的戰況跟第三局相似，伊藤槙紀/古川佳奈美領先10：7，而吳玫薈/王婷莛又連追三分至10：10，但伊藤槙紀/古川佳奈美又以12：10拿下這局，反超前局數2：1。

港隊代表吳玫薈/王婷莛出戰杭州亞殘運乒乓球女雙WD 22級決賽。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

第四局初段比數膠着，伊藤槙紀/古川佳奈美中段連贏四分，拉開至9：6。吳玫薈/王婷莛追兩分後，伊藤槙紀/古川佳奈美再得分，領先10：8，日本組合手握兩個match point。吳玫薈/王婷莛沉着應戰，連救兩個match point，再反先11：10。最後，「吳王配」以13：11取得第四局勝利，追平局數2：2。

在杭州亞殘運乒乓球女雙WD 22級決賽，吳玫薈/王婷莛一度落後局數1：2，並在第四局救match point後追平局數。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

在決勝的第五局，雙方分數咬住上，在打成7：7後，吳玫薈/王婷莛氣勢如虹，一口氣連贏四分，以11：7取勝，以3：2反勝對手，在煞科日取下今屆亞殘運的香港乒乓球隊首金。

吳玫薈（左）/王婷莛在杭州亞殘運乒乓球女雙WD 22級決賽擊敗日本組合，贏得金牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

另一對港隊組合黃家汶/黃珮淇在四強以0：3不敵吳玫薈/王婷莛，獲得銅牌。香港乒乓球隊於杭州亞殘運共奪1金2銀9銅。