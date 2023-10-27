杭州亞殘運｜朱文佳奪金後即夥王鎮炎取雙打銀牌：看到自己的成長

杭州亞殘運，朱文佳在羽毛球男子單打SH6級奪得金牌後，即夥拍隊友王鎮炎出戰男子雙打SH6級決賽，不敵中國隊獲得一面銀牌。



朱文佳在男子單打SH6級擊敗東京殘奧金牌得主Krishna Nagar後，相隔僅約3小時即跟王鎮炎合作，在男子雙打SH6級決賽對中國隊的林乃利／曾慶濤。最終港隊兩局14：21、8：21直落兩局告負，仍獲一面銀牌。

王鎮炎指，小組賽時雖曾在苦戰中擊敗林乃利／曾慶濤，惟對手來到決賽時改變了戰術：「在球場上，我們一直未找到方法去適應，到最後階段才找到應對方法，但已太遲了，好可惜。」他指教練有提升他們需作轉變，惟最後對手改變的速度相對更快，「打羽毛球就係咁，大家不停改變打法，但對手適應得較快。」他表示下站會到日本出戰日本公開賽，並爭取巴黎奧運積分。

朱文佳認為相隔五年再獲亞殘運金牌，代表了自己的成長。（中國香港殘疾人奧委會提供）

以1金1銀完成賽事的朱文佳則稱，雖然先戰男單決賽再打雙打，但體能消耗不大，談到自己的男單金牌，他道：「2018（雅加達亞運）是我第一個單打金牌，過了那麼多年，再拿金牌，見到自己的成長。」他指自己2021年在東京殘奧輸給了男單決賽對手Krishna Nagar，「他可說是我的心理關口，直到亞殘運前一直沒有對過，最後有這點果很欣慰。他又指王鎮炎進步了許多，也感謝各方的支持：「令我成長、成為世界級運動員。」