網球｜黃澤林連續兩星期闖ATP挑戰賽決賽　世界排名創生涯新高

過去兩星期，經常看到香港網球代表黃澤林（Coleman）的好消息，與「反勝」﹑「突破」及「創歷史」劃上等號。黃澤林接連出戰兩站ATP挑戰賽，即使同樣屈居亞軍，但Coleman在世界排名上繼續大躍進，創下生涯最高排名。



19歲的黃澤林近期分別出戰深圳及澳洲ATP挑戰賽，多場逆轉對手，展現「反勝王」的本色，連續兩星期殺入決賽，可惜同樣不敵澳洲球手德禾夫（James Duckworth），兩站皆屈居亞軍。

網球．澳洲挑戰賽｜黃澤林兩站決賽不敵同一對手 一星期間大躍進

網球．澳洲挑戰賽｜黃澤林連續兩站闖決賽 反勝日本球手晉級

黃澤林在阿德萊德打入ATP挑戰賽決賽，可惜不敵澳洲球手屈居亞軍。（Instagram截圖）

戰畢深圳ATP挑戰賽後，黃澤林的世界排名節節上升，由477位躍升116位，經過今星期後，Coleman的排名首度打入「2字頭」，由361跳升66位，錄得生涯新高的295位，兩星期內急升182位。

黃澤林完成深圳與及澳洲賽後，今個星期再接再厲，由阿德萊德轉赴悉尼，參加同屬ATP挑戰賽級別的新南威爾士公開賽搶分，世界排名有望再創新高。Coleman首圈遇上主場的澳洲球手馬連高夫（Pavle Marinkov），一旦晉級有機會對日裔澳籍球手﹑2號種子土方凜輝（Rinky Hijikata）。

黃澤林今星期將在悉尼出戰ATP挑戰賽。（Instagram截圖）

黃澤林透過社交網站發文，本身沒有計劃來到普萊福特（Playford）參賽，加上戰畢深圳賽後有點疲倦，最初只是希望享受在球場的每一刻，想不到有意外收穫，連續兩星期都可闖入決賽。Coleman特意感激現場支持他的香港人，要不是大家的打氣，他都不可以捱過來，而歌手謝安琪亦留言支持Coleman。