網球｜黃澤林深圳ATP挑戰賽刷新歷史　拿度親身指導近月連番突破

香港網球小將黃澤林（Coleman）在深圳ATP挑戰賽勇闖決賽，遭頭號種子澳洲球手德禾夫（James Duckworth）以6：0、6：1直落兩盤擊敗，首奪ATP挑戰賽（ATP Challenger）錦標的目標要再等一會，仍無損他近月屢次在生涯的個人突破，並再次改寫香港網球歷史。



黃澤林在深圳ATP挑戰賽獲亞軍。（黃澤林Instagram）

19歲的黃澤林，上月在亞運打出驚喜，面對吳易昺在絕境下連追7分反勝闖入八強，成為一時佳話。

Coleman今次在深圳參加ATP挑戰賽先後擊敗中國球手肖霖昂、3號種子法國球手艾文尼（Terence Atmane）以及中華台北的黃琮豪打入四強。準決賽原本須再硬撼賽事2號種子、美國球手高華斯域（Aleksandar Kovacevic），惟因高華斯域退賽，黃澤林得以不戰而勝，晉身決賽。

年僅19的Coleman，曾先後贏得美國網球公開賽、澳洲網球公開賽兩項大滿貫青年組雙打冠軍，他去年才開始升上成人組作賽，最新男單世界排名477。今仗對手德禾夫已31歲，世界排名第144位，被列為今次賽事頭號種子。

德禾夫（左）是今次賽事頭號種子，世界排名比黃澤林高出333位。（黃澤林Instagram）

去年才升上成人組 近月連番突破

由於Coleman升上成人組為期仍短，世界排名未必完全反映雙方實力差距。杭州亞運期間，Coleman便曾在16強與世界排名第98位的中國球手吳易昺打得難分高下，更神奇地在絕境中連追7分反勝晉級。

可惜今場面對經驗老到的德禾夫，未能再創奇蹟，以0：6、1：6大比數敗陣。即使未能首奪ATP挑戰賽冠軍，能置身決賽已是香港紀錄。他剛在Instagram分享，「呢個禮拜嘅神奇之旅終於完結！！打完比賽先發現破咗香港記錄，成為第一位入到ATP挑戰賽決賽嘅球手！！由細細個一開始打波已經希望自己日後可以打到呢個水平嘅賽事，同咁頂尖嘅球員切磋！！雖然喺決賽落敗但係我已經好滿意今個禮拜自己嘅表現！！」

事實上，Coleman過去半年已作出不少個人突破——今年6月他在突尼西亞首度殺入ITF巡迴賽決賽，不敵黎巴嫩球手Hady Habib獲亞軍；僅一星期後在突尼西亞再戰ITF，順利擊敗意大利球手 Luca Giacomini奪冠，成為香港網球史上首位贏得職業賽冠軍的男子球手。

黃澤林去年曾獲「校長」拿度親身指導。（Instagram）

曾獲拿度親身指導 潛力優厚

ITF為職業賽事的入門初階，今次Coleman挑戰高一個層次的ATP挑戰賽、屬於ATP挑戰者75級別的深圳賽，因此他一口氣殺入決賽，其實已是非常不俗的成績，也是香港歷來第一人。畢竟他職業賽經驗尚淺，而德禾夫則是12次贏得ATP挑戰賽的老將。

黃澤林在拿度網球學校受訓， 更曾獲校長拿度親自指導，今年表現突飛猛進，從早前杭州亞運時可見，身高1.91米的Coleman發球力量和質素均進步神速，未來絕對有機會再度挑戰ATP挑戰賽，甚至是最高級別的ATP巡迴賽錦標。早上完成深圳站後，Coleman周日晚即前赴澳洲，馬不停蹄預備出戰另一項ATP挑戰者75級別賽事。