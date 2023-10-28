網球．澳洲挑戰賽｜黃澤林連續兩站闖決賽　反勝日本球手晉級

香港網球新星黃澤林（Coleman）再度展現「反勝王」本色，在澳洲普萊福特（Playford）的ATP挑戰賽4強，與日本球手丹尼爾太郎激戰近3小時反勝晉級，連續兩站打入決賽，再鬥上站深圳賽決賽的對手德禾夫，力爭報回一敗之仇及生涯首個ATP挑戰賽冠軍。



黃澤林今星期來到澳洲阿德萊德的普萊福特出戰ATP挑戰賽，Coleman延續勇態，逆轉主場球手、8號種子史高基治（Tristan Schoolkate）晉級，今日（28日）與日本球手、世界排名100的丹尼爾太郎（Daniel Taro）交手。

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黃澤林。（Instagram截圖）

Coleman在過去兩仗的發球局都相當穩陣，今仗卻在首盤早段已經失守，第3局開出發球雙錯誤，首盤以局數4：6落敗。Coleman再沒有失手的空間，次盤隨即向對手施壓，第4局成功破發領先3：1，二人在次盤後段互破發球局，Coleman依然領先一個破發分，第10局與對手周旋8分鐘，惜黃澤林未能再破對手的發球局，其後更在自己的發球局失守，幸好他立即回應破發，雙方需要戰至「Tie Break」，Coleman以細分7：5險勝，追成平手。

決勝盤戰至至中段，雙方都互保發球局，黃澤林第9局把握機會打破丹尼爾太郎的發球局，領先局數5：4，即使自己發球局失守，幸好Coleman連續兩局破發，加上成功保住發球局，以局數7：5奠定勝局，激戰2小時56分鐘逆轉勝，殺入決賽。

繼上星期的深圳挑戰賽後，黃澤林連續兩星期躋身決賽，巧合的是，決賽對手同樣是德禾夫（James Duckworth），Coleman上星期的決賽直落兩盤告負，明日將再鬥這名澳洲球手，力爭報回上周的一敗之仇，並贏得生涯首個ATP挑戰賽冠軍。