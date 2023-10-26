網球｜黃澤林鬥頭號種子對手退賽過關　連續兩站闖ATP挑戰賽8強

香港網球新星黃澤林上周末殺入深圳ATP挑戰賽決賽，即使最終屈居亞軍，依然創下生涯最佳，Coleman今星期隨即赴澳洲阿德萊德，參加另一ATP挑戰賽，黃澤林男單次圈遇上頭號種子的主場球手高堅拿傑斯，首盤以局數7：6力克對手，其後對手退賽晉級，躋身8強。



19歲的黃澤林近期屢創驚喜，先在杭州亞運熱血反勝中國球手吳易昺，上周在深圳ATP挑戰賽殺入決賽，最終摘下亞軍，世界排名即跳升逾100位，由477升至361。

戰畢深圳賽後，Coleman立即轉赴澳洲阿爾萊德，參加Playford網球國際賽，乘搭長途機後的Coleman都坦言有點疲累。

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黃澤林上周在深圳ATP挑戰賽獲亞軍。（黃澤林Instagram）

舟車勞頓似乎對黃澤林的表現沒有影響，首圈與新西蘭球手Ajeet Rai碰頭，落後一盤下反勝晉級，次圈挑戰今次賽事頭號種子﹑世界排名68位的高堅拿傑斯（Thanasi Kokkinakis）。

世界排名68位的高堅拿傑斯，是今次賽事的頭號種子。（Getty Images）

面對這名來自阿德萊德的球手，曾代表澳洲出戰台維斯盃，黃澤林首盤不落下風，兩人互保發球局，Coleman在「Tie Break」以細分7：1先拔頭籌。Coleman在次盤首局即破對手發球局，加上成功保發，領先局數2：0，但高堅拿傑斯其後決定退賽，黃澤林再過一關，躋身8強，將與另一名主場的澳洲球手﹑8號種子的史高基治（Tristan Schoolkate）爭奪4強席位。

黃澤林在杭州亞運反勝當時世界排名98位的吳易昺，如今淘汰世界排名第68的高堅拿傑斯，亦是Coleman生涯擊敗過最高排名的球手。