網球｜黃澤林ATP挑戰賽四強對手退賽　硬撼頭號種子爭個人首冠

19歲香港球手黃澤林昨天（20日）在深圳ATP挑戰賽逆轉反勝中華台北的黃琮豪，首次闖入這項賽事四強，今天硬撼2號種子、美國球手高華斯域（Aleksandar Kovacevic）。

不過由於高華斯域退賽，黃澤林直入決賽，明天力爭個人ATP首冠，對手是頭號種子澳洲球手德禾夫（James Duckworth）。



黃澤林上月在亞運打出驚喜，面對東道主球手吳易昺，絕境下連追7分反勝闖入八強，成為一時佳話。

他是兩項青年男雙大滿貫得主，今次在深圳首次參加ATP挑戰賽，先後擊敗中國球手肖霖昂、3號種子法國球手手艾文尼（Terence Atmane）以及中華台北的黃琮豪，打入四強，其中艾文尼世界排名為132，比477位的黃澤林高345位。

黃澤林首次參加ATP挑戰賽即闖入四強，如今再憑對手退賽有機會爭冠。（黃澤林Instagram）

昨日在八強戰勝出後，他在Instagram上載帖文，希望球迷能到現場支持他：「聽日11點！四強見！繼續衝！搏盡！得閒就嚟支持啦！羅湖網球中心！」不過今天賽前高華斯域退賽，黃澤林因而直入決賽。

微博有體育博主表示，他得悉直入決賽後接受採訪，並與親友團開心合影。（微博圖片@yoyoyu17）

今年6月，黃澤林在突尼西亞奪得ITF巡迴賽冠軍，為香港網壇史上首座職業賽冠軍。不過說到ATP挑戰賽，這則是他首次參加，也是力爭個人首項ATP賽事冠軍。賽會今天亦在Instagram發文：「歡迎你首次來到ATP挑戰賽決賽。」

黃澤林決賽的對手為31歲澳洲球手德禾夫（James Duckworth），目前世界排名144，比前者高出333名。德禾夫生涯最高排名曾達第46位，雖未曾在ATP巡迴賽中奪冠，但曾在250級別賽事中取得1次單打及雙打亞軍，亦贏過12次ATP挑戰賽冠軍，更為今次賽事頭號種子。

德禾夫是今次賽事頭號種子，世界排名比黃澤林高出333名，絕對是一名強敵。（資料圖片，Getty Images）

決賽將會在周日（22日）早上11時開始。