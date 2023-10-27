網球．澳洲挑戰賽｜黃澤林救8個Break Point　反勝8號種子入4強

香港網球新星黃澤林（Coleman）今早在澳洲阿德萊德的ATP挑戰賽，與主場球手﹑8號種子史高基治爭入4強，



黃澤林近況甚勇，杭州亞運打入8強，上星期在深圳ATP挑戰賽殺入決賽，今周轉戰澳洲阿德萊德繼續有好表現，上圈挑戰世界排名68位的高堅拿傑斯（Thanasi Kokkinakis），在領先一盤下，因對手退賽而晉級，今日與8號種子史高基治（Tristan Schoolkate）爭入4強。

網球｜黃澤林鬥頭號種子對手退賽過關 連續兩站闖ATP挑戰賽8強

強勁發球依然是黃澤林的殺着，在場上每一分都拼盡，首盤末段曾經在網前失位後回身救球，再以一記超身球（Passing Shot）取分，Coleman首盤保住所有發球局，並曾在對方的發球局施壓，可惜未能把握破發分。雙方戰至「Tie Break」，黃澤林曾領先5：2，史高基治隨即收復失地，並扭轉局面，Coleman以細分7：9先輸一盤。

黃澤林在次盤的發球局受到更大壓力，整盤3度面對破發分，Coleman悉數化險為夷，在發球局力保不失，同樣需要戰至「Tie Break」，Coleman細分以7：3拿下次盤，扳回一城。

黃澤林。（Instagram截圖）

來到決勝局，黃澤林與對手繼續保住發球局，直至關鍵的第8局，Coleman發球局首度失守，史高基治領先局數3：5，只要保發即可取勝，這名澳洲球手有點手緊，錄得發球雙錯誤，其後Coleman打出一記精彩的超身球，立即打破對方發球局，其後有驚無險成功保發，追成局數5：5平手，黃澤林進而打破對手發球局領先到超前到6：5，惟又即遭對手「破發」，6：6之下再一次打Tiebreak。

這位港將領先2：1時，對手一個發球雙錯誤令分差稍稍拉開，但史高基治隨即又以一記Ace追近，Coleman此時沒再給對手機會，一口氣鎖定7：2細分、以7：6贏得決勝局，盤數3：2擊敗對手，進入4強。