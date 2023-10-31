滑浪風帆｜香港公開錦標賽11月展開　馬君正將獲90歲爺爺到場支持

香港滑浪風帆公開錦標賽將於11月1日假赤柱正灘展開，超過80位本地及海外滑浪風帆好手參戰，包括杭州亞運女子iQFOiL奪得銀牌得主馬君正。

周日（5日）的維港表演賽於觀塘海濱花園起航，讓馬君正年屆90歲的爺爺有機會親身目睹孫女英姿：「平時不方便舟車勞頓來看我比賽，他正好住在觀塘，已答允會在決賽日來到觀塘海濱花園打氣。」



亞運過後，各項賽事重啟，早前杭州亞運取得2銀1銅佳績的滑浪風帆港隊，將於周三轉戰2023香港滑浪風帆公開錦標賽，賽事為期4天，周日則上演維港表演賽。

香港滑浪風帆公開錦標賽將於11月1日假赤柱正灘展開。（公關提供）

去屆男、女子組冠軍鄭清然和馬君正也會以衞冕身分出戰，兩人在杭州返港後，已經赴新西蘭特訓兩星期，保持狀態。

已為港隊鎖定一席巴黎奧運滑浪風帆女子項目參賽資格的馬君正，未敢鬆懈，為巴黎奧運的隊內選拔賽做好準備。「在新西蘭特訓期間，當地教練有提醒我們即使能征戰奧運舞台，也別單以志在參與的心態應戰，所以在接下來的賽事，不論是海外抑或本地賽，也要保持團火。」

馬君正。（袁志浩攝）

滑浪風帆的港隊代表，左起：總教練陳敬然、鄭清然、馬君正、歐令揚、魏瑋恩。（香港滑浪風帆會提供）

今次滑浪風帆公開錦標賽，正是寓賽於操的機會。對於馬君正而言，賽事固然重要，但今次因改為觀塘海濱花園起航，將意外獲家人到場而感到高興：「爺爺本身已經90歲，平時不方便舟車勞頓來看我比賽，但他正好住在觀塘，所以已答允會在決賽日來到觀塘海濱花園打氣，激勵我更落力應戰。」

香港滑浪風帆公開錦標賽。（公關提供）

香港滑浪風帆公開錦標賽11個組別賽事全以iQFOiL水翼滑浪風帆器材進行，讓參賽賽手為緊接於深圳大梅沙舉行的iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽及明年巴黎奧運熱身備戰。

香港滑浪風帆公開錦標賽

日期：11月1-4日

地點：赤柱正灘



維港表演賽

日期：11月5日

地點：觀塘海濱花園

