港超聯｜深水埗教練團更迭現羅生門　前教練團長文反擊總監高俊基

港超聯球隊深水埗周日（29日）在聯賽作客1：5不敵傑志，7戰全負續排榜尾，當時由球隊總監高俊基代為領軍，他賽後向包括《明報》、《獨媒》等媒體稱，主教練鄧冠研及教練團上周已請辭，並指「可能舊的教練團不想面對傑志和盃賽的壓力」。

「舊的教練團」包括鄧冠研和陳銘剛，周一（30日）在社交媒體發表長文反擊高俊基的言論。



鄧冠研和陳銘剛以兩人署名在社交媒體發文，稱本來「一心尊重會方決定，抱着好嚟好去的態度，低調無聲地離開。儘管面對一連串別開生面，前所未聞的安排，也打算君子分手不作惡言」。惟周日傑志對深水埗的港超聯賽事後的網上報道，令他們改變想法，交代事件始末。

高俊基早前向傳媒指舊教練團請辭，「可能是不想面對傑志及盃賽的壓力」。（資料圖片）

文中寫道，10月22日深水埗在港超主場0：1不敵晉峰賽後，「高俊基總監即時通知教練團球隊會作出人事變動，除了守門員教練外其餘教練（包括教練與助教及體能教練）將不獲留用，並發出書面通知予教練團，指球會現給予一個月通知期，最後工作日為11月21日。」不過，到10月25日，前教練團決定提早結束合作，「在雙方同意下，教練團與球會提早解除合約。」

深水埗前主帥鄧冠研（圖）及教練陳銘剛發長文反擊。（資料圖片／袁志浩攝）

鄧冠研和陳銘剛續指，「所以我們沒有請辭，而是被通知要離開球隊。我們唯一有的選擇權，就是在不收任何代通知金下提早離開，或屐行合約至11月21日離開，除此之外，就沒有任何選擇了！」

文末更直接回應高俊基指「可能舊的教練團不想面對傑志和盃賽的壓力」的言論，道：「最後，本人和其他教練團成員鄭重聲明：『我們沒有不想與傑志對賽，或害怕盃賽的壓力。』」

深水埗將在周三（11月1日）晚的高級組銀牌8強對標準流浪，高俊基早前稱該仗他會繼續領軍。鄧冠研上季曾出任晉峰主帥兩個月，之後轉投深水埗出任時任主教練郭嘉諾的副手，球季結束後郭嘉諾離隊，鄧冠研「坐正」成為主教練，到近日離隊。