壁球成奧運項目令何子樂改變生涯規劃　香港賽西九戶外玻璃場上演

10月中旬，國際奧委會（IOC）將棒/壘球、六人棍網球、奪旗式美式足球、板球及壁球新增至2028年洛杉磯奧運項目中。

消息一出，讓香港壁球隊在驚喜中萌生希冀，「香港一組」何子樂（Tomato）更重新計劃生涯：「原本只想至少打三屆亞運；三屆後突然有個奧運，要再plan過。」期望為壁球帶來更多關注度和支持。



壁球向來是港隊的亞運「獎牌庫」之一，歷來共取得3金、6銀和8銅，共17面獎牌。如今被納入為奧運項目，除了為港隊增添爭牌機會，更為球手帶來更大的目標。

現時世界排名28、「香港一姐」何子樂，笑言壁球過去多次「入奧」失敗，球員已經不抱希望，今年突然成功「入奧」實屬驚喜，「（2028年奧運）竟然還是我當打的年紀，我覺得這真的是一個機會。」

現時壁球世界排名28、「香港一姐」何子樂。（張倩儀攝）

壁球「入奧」帶來新目標

雖然訂下至少打三屆亞運的目標，但壁球「入奧」，也讓Tomato有新的追求。「以前師姐Joey（陳浩鈴）教我以亞運來做預設目標，看自己幾時退，但三屆亞運後有奧運，件事就完全不同。」

今年28歲的Tomato笑說，雖然屆時已經33歲，但按照世界級球手的年齡來說，努力一點也不是不可能：「現在很多球手35、36歲還在Top Ten，不過真的要好好保養身體。」

何子樂為杭州亞運壁球女子單打銅牌。（趙子晉攝）

望為壁球帶來正面影響

剛克服腰傷，今天卻又抱病出席香港壁球公開賽記者會的Tomato不違言身體較弱，但為了奧運會更努力：「雖然現時未知取得資格的方法，但至少提升世界排名是最重要的。」

去年曾達生涯最高第23位，但因為備戰亞運而缺席個別賽事，現時排名第28，Tomato指提高世界排名，無疑是接下來5年的任務。「聽聞我們有機會可以打全運會，2025年全運、2026年亞運、2028年奧運，一分都不能鬆懈。」

壁球成為奧運項目，除了影響球員，自然也影響到項目本身。Tomato直言由於壁球至今仍不是奧運項目，關注度較低，希望在此之後，可以有正面改變。「老實說，不是奧運目標，體院的薪酬也會有分別，希望（『入奧』後）可以有更多支持。」不過，她認為已朝好的方向前進，例如今屆亞運，關注度已比2018年雅加達亞運多，「我見到更多人看，更多留言，我全都有看！」

湯芷穎（右二）指在主場出戰大型賽事或能增加社會對壁球的關注度。（張倩儀攝）

西九文化區戶外玻璃場上演香港賽

香港壁球公開賽將於11月27日展開，作為世界巡迴賽最高級別的白金級別賽事，總獎金達38萬美元（約296萬港元），也是球手眼中「入奧」的「Baby Step」。今屆準決賽和決賽首度移師西九文化區戲曲中心外的四面玻璃場上演，戶外賽場更容易「被看見」，球手認為正是推廣壁球的好機會。

湯芷穎直指奧運前能在主場出戰大型賽事，或能增加社會對壁球的關注度：「今次準決賽和決賽將於西九文化區舉行，希望未來也可以在一些香港地標舉辦大賽，就像巴黎賽在鐵塔旁舉辦，相信可以吸引更多人認識壁球。」一旁的鄭雅晴更提議，可考慮在天壇大佛等港式地標旁舉辦賽事。

香港壁球公開賽港隊8人應戰。（張倩儀攝）

港隊8人應戰

今屆賽事吸引男、女子各48人參加，當中不乏世界排名前10好手，包括男單「一哥」、埃及的費華域（Ali Farag）及女單世界排名第一的埃及選手Nour El Sherbini。

港隊女將何子樂、湯芷穎、李嘉兒以世界排名取得參賽資格，而杭州亞運女單銀牌得主陳善鈺和另一選手鄭雅晴以外卡身份出戰；男子隊方面則派出劉子均、梁子軒及鄧銘漮。

陳善鈺。（港協暨奧委會）

重演亞運女單四強內鬥

Tomato在今屆香港壁球公開賽首圈即會再對上師妹陳善鈺，重演杭州亞運女單四強戲碼。對賽紀錄中，陳善鈺稍勝一籌，Tomato笑指自己首圈再抽中師妹「真好彩」，更提到由於少比賽，陳善鈺的世界排名第57未能反映實力：「是時候Review亞運那一場，看那裏打得不好，一個月後可以怎樣打得更好。」

香港壁球公開賽將於11月27日展開。（張倩儀攝）

2023香港壁球公開賽

日期：11月27日至12月3日

首三輪至半準決賽地點：香港壁球中心

準決賽及決賽地點：西九文化戲曲中心文化廣場戶外四面玻璃場

