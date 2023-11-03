英超｜傳坦赫格鐵腕治軍惹曼聯球員眾怒　英媒：正物色繼任人選

開季15場輸8場；主場10仗5敗，這些戰績令曼聯主帥坦赫格的壓力愈來愈沉重。英國《電訊報》指，他的鐵腕風格逐漸惹來更衣室的不滿，《泰晤士報》則指坦帥的帥位就如「薄冰」般岌岌可危，但曼聯方面卻繼續力撐坦赫格。



曼聯在奧脫福主場兩連敗，同樣以0：3不敵曼城及紐卡素，創下多個尷尬的紀錄，主帥坦赫格（Erik Ten Hag）賽後都直言賽果令人失望，並向球迷們致歉。

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曼聯連續兩場在奧脫福吞3蛋，主帥坦赫格亦向球迷們致歉。（Getty Images）

泰晤士報：曼聯正物色繼任人選

曼聯彷彿打回原形，要求「坦赫格Out」的聲音再度出現，英國《泰晤士報》引述曼聯有資歷的消息人士透露，近兩場在主場的敗仗，影響高層對坦赫格的信心，若果坦帥未能改善球隊戰績的話，他的帥位便會岌岌可危，而曼聯方面亦在物色繼任人選。不過，曼聯隨即否認，並指《泰晤士報》報道內容「肯定錯誤」（Categorically False）。

傳坦赫格的帥位岌岌可危，曼聯方面隨即否認。（Getty Images）

《電訊報》：曼聯部分球員不滿坦赫格鐵腕風格

縱然獲得曼聯的力撐，但落場的始終都是一班球員，英國《電訊報》指曼聯內部對坦赫格的鐵腕風格有微言，指部分球員不滿坦帥處理查頓辛祖與哈利馬古尼問題的手法。

坦赫格與辛祖的關係愈鬧愈僵，坦帥公開回應辛祖近況時毫不留情，直斥對方「表現水準以下」，英媒更指辛祖連訓練基地內的一隊設施也禁用，但辛祖仍然拒絕道歉。前隊長馬古尼亦是另一受害者，當他被「搣柴」後，一段時間不受重用，直至最近因中堅有其他傷兵，馬古尼才再獲得機會。

坦赫格從來都不怕與對球員對抗，正如上季的C朗拿度，《電訊報》指隊內仍然有坦赫格的擁護者，認為鐵腕風格才是帶曼聯向成功之路的唯一出路。當曼聯在聯賽盃不敵紐卡素後，坦赫格強調球隊必須要團結一致，「合作，是脫離困境的關鍵字，大家團結一致，各人承擔自己的責任，這是走過難關的唯一方法。」

坦赫格強調球隊要團結一致面對難關。（Getty Images）

外間很多反對坦帥的聲音，今季兩度拯救曼聯的麥湯米尼，卻對坦赫格投下信心一票，「大家都知我們不在最好的狀態，團結是現在的唯一做法，我們將會傾盡所有。我們球隊有很多出色的球員，我對領隊及隊友充滿信心，我百分百相信我們可以扭轉局勢。」