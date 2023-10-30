英超｜曼聯球迷唱堅尼名字嘲夏蘭特父親　曼城神鋒贏波後幽默回應

曼城周日晚（29日）在英超作客3：0擊敗曼聯，在曼城射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）射入十二碼前，奧脫福的曼城球迷一度高唱堅尼的名字嘲諷夏蘭特的父親。

不過，笑到最後的始終是曼城，夏蘭特也幽默地回應。



曼城作客曼聯的第一個入球，來自夏蘭特的十二碼，在他主射前，看台上的曼聯球迷高唱「夏蘭特、夏蘭特，你父親怎樣了？」也唱着堅尼的名字，顯然是指2001年的曼市打吡中，夏蘭特的父親艾菲夏蘭特遭堅尼以鞋底狠踩右膝而受傷，加上本身的左膝傷患，他終在2003年退役。

堅尼其後遭罰款5000英鎊及停賽3場，惟他在2002年推出的自傳中明言自己是故意為之，為的是報復事發3年半前，艾菲夏蘭特在場上批評他，最終英格蘭足總向他加罰停賽5場及罰款15萬英鎊。

事情過去廿多年，曼聯球迷仍以事件嘲昔日對手的兒子、也是今日的最大敵人之一，不過在如此的聲音中，夏蘭特隨即冷靜地射入，最終個人攻入兩球，加上菲爾科頓入球，終助曼城以3：0獲勝。

夏蘭特在曼聯球迷的嘲諷聲中射入十二碼，打開紀錄。（Getty Images）

賽後夏蘭特接受天空體育台訪問時也有談及事件，但他應對得幽默：「很多人當時在對我唱着『堅尼』，我也不知道為什麼呢，總之就是那樣。但我入球了，所以感覺很好。」

湊巧的是，堅尼當時正身在天空體育台的錄影廠，與米卡李察士、加歷查和Kelly Cates一同任評述，看完夏蘭特的訪問，堅尼也只得開玩笑地「推卸責任」：「他應該是在說羅比堅尼吧？」