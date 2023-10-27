加拿祖涉種族歧視曼聯隊友奧拿拿　兩個表情符號引發爭議面臨停賽

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曼聯的阿根廷小將加拿祖（Alejandro Garnacho）在社交網站上涉種族歧視隊友奧拿拿（André Onana），或面臨停賽。儘管加拿祖已經刪去帖文，但英格蘭足總已注意到事件，並要求他解釋。

曼聯周二晚歐聯以1：0贏哥本哈根，門將奧拿拿補時救出十二碼。賽後，加拿祖在社交網站X（前稱Twitter）分享一張奧拿拿與隊友慶祝的照片，並附上兩個大猩猩的表情符號。

奧拿拿之後在社交網站回應事件，力撐加拿祖，認為這位19歲阿根廷翼鋒沒有種族歧視。他寫：「我是否被冒犯不應由其他人決定，我非常清楚加拿祖的意思：力量及強壯。這件事應該到此為止了。」

加拿祖有機會被足總檢控，違反社交媒體相關的指引，或被罰停賽。在2020年，烏拉圭前鋒卡雲尼效力曼聯時，在社交網站多謝球迷時用上「Negrito」的字眼，被指種族歧視，遭處罰停賽3場。

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此外，貝拿度施華在2019年與當時的曼城隊友班捷文文迪開玩笑，在社交網站配上一張卡通黑人圖片；儘管文迪有寫求情信，但施華最終被罰停賽1場。

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