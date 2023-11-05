英超｜曼城主場大勝般尼茅夫6：1　杜古光芒四射獨力炮製5入球

英超周六（4日）5場賽事同時進行，曼城主場面對般尼茅夫，新加盟的比利時翼鋒謝利美杜古（Jeremy Doku）表現八面玲瓏，除了攻入開紀錄一球，更交出助攻「大四喜」，最終曼城大勝般尼茅夫6：1。



曼城主場出擊，艾寧夏蘭特﹑艾華利斯﹑貝拿度施華等主力正選上陣，「藍月亮」開段不乏攻勢，施華與洛迪的遠射皆無功而還，夏蘭特的近門頭槌亦中柱。曼城愈來愈接近入球，謝利美杜古與洛迪一次妙絕的配合，剛好撕破般茅的防線，杜古禁區內快腳一射建功，30分鐘先開紀錄，同時為大勝揭開序幕。

謝利美杜古上半場7分鐘極速獻1射2傳。（路透社）

杜古轉往右路「搵食」，憑個人技術令對方守衛「陀陀擰」，然後再切入大位地波傳中，貝拿度施華第一時間撞射破網。杜古在禁區頂扣過對手後勁射，皮球省中艾簡治入網，這名比利時國腳在7分鐘內貢獻1射2傳，助曼城短時間拉開紀錄。

換邊後，杜古未有放軟手腳，他在左路突破再傳給後備入替的菲爾科頓，乖巧地禁區內一控一射破網，曼城64分鐘領先至4球，杜古交出今仗第3個助攻，而般尼茅夫由史尼斯泰拉（Luis Sinisterra）破蛋。

杜古今仗助攻大四喜。（路透社）

戰至末段，貝拿度施華狂奔半場至禁區，擺過對方守將再瀟灑地挑過門將建功，助攻的同樣是杜古，單場錄得4個助攻。曼城由尼敦阿基88分鐘的插水式頭槌埋齋，亦是曼城唯一一球與杜古無關的入球，結果「藍月亮」在主場大勝6：1。

謝利美杜古今仗光芒四射，獨力炮製5個入球，以21歲161日之齡，成為英超史上最年輕參與5個入球的球員，亦是繼哈利卡尼（2020年對修咸頓）及普巴（2021年對列斯聯）後，另一名球員單場貢獻4個助攻。

英超周六戰果：



富咸0：1曼聯

賓福特3：2韋斯咸

般尼0：2水晶宮

愛華頓1：1白禮頓

曼城6：1般尼茅夫

錫菲聯2：1狼隊

