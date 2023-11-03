比寧咸投皇馬後再蛻變　里奧費迪南爆當年為何不去曼聯｜英超熱話

當祖迪比寧咸（Jude Bellingham）加盟皇家馬德里後，上陣13場攻入13球，上星期的「國家打吡」更梅開二度，獨力領球隊反勝巴塞隆拿。單看比寧咸近期表現，猶如「新球王」即將登基一樣。

若然比寧咸穿上的不是皇馬球衣，而是曼聯球衣，又能否憑一己之力挽救「紅魔鬼」？這一點不得而知，但曼聯名宿里奧費迪南透露，曼聯當年因為未能答應一件事，而錯過這名天才球星。



祖迪比寧咸。（Getty Images）

祖迪比寧咸今夏加盟皇家馬德里後，光芒四射，至今為皇馬上陣13場，已貢獻13球及3個助攻，這名英軍國腳亦多次做救世主，多場在80分鐘後建功，最近一次就是西班牙國家打吡。比寧咸先在禁區外轟出世界波，然後補時階段近射破網，梅開二度，獨力助皇馬以2：1反勝巴塞隆拿，這些表現都甚有「球王」的潛質。

比寧咸在皇馬穿上5號球衣，對上一名同一號碼的代表人物，或許就是球王施丹（Zinedine Zidane），而比寧咸在早前的金球獎頒獎禮中，直言施丹是他的偶像，比寧咸如今只得20歲，說不定成就可以達到施丹的水平。

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攤開雙手是祖迪比寧咸的招牌慶祝動作，今季老是常見到。（Getty Images）

比寧咸無疑是豪門的心頭好，最終情歸皇家馬德里，當然曼聯是其中一支對比寧咸有興趣的球隊，但原來紅魔鬼當年隨時又走寶。

里奧費迪南在個人的YouTube頻道節目上，表示比寧咸當年加盟多蒙特前，曾經與曼聯方面接觸，根據里奧從一個可靠消息人士的資訊，曼聯一件事未能達到比寧咸的要求，令當年16歲的新星無緣加盟奧脫福，「我從一個可靠消息人士的口中聽到，他（比寧咸）要求成為一隊成員，曼聯卻拒絕。」

「我知道我的價值，我知道自己的能力，若然你不能配合我﹑認為我不值得的話，我就會去其他球會。」里奧說，比寧咸被曼聯拒絕後如此說道。以上說話出自一名16歲球員的口中，難免覺得有點自我澎湃及自視過高，但幾年過去後，比寧咸已證明自己是難得一遇的天才球員，如今已令到曼聯高攀不起。