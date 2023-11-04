英超｜安東尼泰萊因誤判降至英冠執法　狼隊今季已3次成受害者

安東尼泰萊（Anthony Taylor），足球球迷對這個名字一定不會陌生，他在英超執法多年，是這頂級聯賽最著名球證之一，上季曾在歐霸決賽因爭議判決，而被著名教頭摩連奴（Jose Mourinho）追罵。

不過由於上周日（29日）狼隊迎戰紐卡素的比賽中，他錯誤地判予主隊在禁區犯規，因而被英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）「燉冬菇」至英冠執法。



安東尼泰萊被「燉冬菇」至英冠執法。（Getty Images）

這次爭議判決發生在上半場階時階段，當時雙方戰至1：1，狼隊前鋒黃喜燦在己方禁區大腳解圍時，對方的勒美拿（Mario Lemina）先到一步碰到皮球，但疑似被黃喜燦踢跌，安東尼泰萊隨即直指十二碼點，VAR球證基列（Jarred Gillett）在審視後沒有推翻判決，也沒有讓安東尼泰萊重新翻看片段。

這次判決讓紐卡素領先至2：1，隨後黃喜燦在第71分鐘「將功補過」扳平比數，助球隊在主場保住一分。不過該次十二碼判決有誤，狼隊主帥加利奧尼爾（Gary O'Neil）表示賽後他收到報告，指審查中認為這球不應被判十二碼的票數是5比0，主球證安東尼泰萊亦因此被勒令降至英冠，吹罰本周末普雷斯頓對高雲地利的比賽。

在英國時間周五的記者會上，狼隊主帥加利奧尼爾（Gary O'Neil）開玩笑地表示其他球證今後在吹罰他們的比賽時要份外小心，因為安東尼泰萊已是今季第3名因執法狼隊比賽時出現錯判而受罰的球證。此前賀柏（Simon Hooper）因漏吹門將奧拿拿出迎手槌打中狼隊球員、祖殊史密夫（Josh Smith）在盧頓一役錯誤判給對方十二碼，讓狼隊的賽果受到影響，這兩名球證均因此而被罰停賽。

今季已先後有3名球證在執法狼隊的比賽中犯錯導致他們受害，領隊加利奧尼爾笑稱球證吹罰時要加倍小心。（Getty Images）

今次安東尼泰萊被「燉冬菇」，在社交網站X（前稱Twitter）引來一片讚好及慶祝，可見不少球迷都對他的執法水平大感不滿。今年最為著名之事，莫過於他執法歐霸決賽時，西維爾有球員被傳中省中手部，但他沒有任何表示，最終導致羅馬落敗。

羅馬主帥摩連奴對此大為不滿，在賽後甚至在停車場追罵這名球證，安東尼泰萊及其家人直至機場仍被不少球迷謾罵。

上季歐霸決賽中，西維爾在禁區內的手球沒被追罰，讓羅馬主帥摩連奴賽後大動怒火。（Twitter影片截圖）

不過那些痛恨安東尼泰萊的球迷也不會開心太長時間，據Yahoo Sport報道，他將在香港時間周日深夜回歸，擔任利物浦對盧頓的第四球證。