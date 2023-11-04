英超｜拉舒福特輸波開Party慶生惹爭議　坦帥罕見力撐：他已道歉

曼聯目前5勝5負排在英超第8位，錄1986/87後最差開季戰績。英媒指會方正物色領隊繼任人選，雖然曼聯已經否認，但球隊戰績不佳，坦赫格（Erik Ten Hag）帥位仍如履薄冰。

面對富咸的賽前記者會上，被問到陣中前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）在上周的曼市打吡戰落敗後，仍到夜總會慶生至深夜。坦赫格表示此事不可接受，稱拉舒福特已向他道歉，但沒透露會否有其他處罰，這名荷蘭教頭一貫的鐵腕治軍風格似乎有所軟化。



上周日（29日）在主場以0：3不敵同市死敵曼城，不少紅魔球迷大為不滿，英國《每日郵報》報道指拉舒福特在落敗當晚，在當地一間高級夜總會開生日派對至凌晨3點半才離開，在場的還有隊友馬拉西亞（Tyrell Malacia）。

英媒報道指拉舒福特在上周被曼城大炒後，仍去當地一間高級夜總會開生日Party。（Getty Images）

《曼徹斯特晚報》指，由於車輛在非常貼近入口的地方停下，因此記者無法拍到拉舒福特的照片，不過坦赫格在對富咸的賽前記者會中承認此事，但輕描淡寫：「是的，我有留意到那件事，並已經跟他（拉舒福特）談過。我跟他說這件事不可接受，他已向我道歉，事情就是這樣，其餘皆是內部事宜。」

雖然之後記者一直追問會否有罰款等處分手段，但坦赫格未正面回應，僅重複這是內部事宜。這不禁讓人想起「福仔」上季亦曾有過紀律問題，去年12月底他曾因「瞓過龍」而開會遲到，在作客狼隊一役中被貶為後備，但該場比賽他在半場入替並攻入全場唯一入球。

坦赫格對拉舒福特慶生一事直認不諱，但未有透露處分詳情。（Getty Images）

曼市打吡後，曼聯在周四（2日）的聯賽盃賽事迎戰紐卡素，該戰拉舒福特即被安排坐在後備席，至第65分鐘才上陣。坦赫格在今次記者會否認這是對他慶生的懲罰，並澄清只是球隊普通輪換，也確認拉舒福特可以出戰今場比賽。

雖然拉舒福特落敗後開生日派對引來爭議，但記者問到這名英格蘭前鋒的心態是否無法達到坦赫格的要求時，該名荷蘭教頭隨即否認，並對拉舒福特大讚有加：「你（記者）的說法並不正確，他非常有動力去把事情做好，我知道他對此有多努力。」

他續稱「福仔」雖然犯了錯誤，但不代表他不適合球隊，「我每天在訓練中都看到他在做什麼，我很清楚。因此雖然他犯了一個錯誤，但在場外他做的事情、他生活的方式，我肯定他所做的一切都在正確地幫助球隊獲勝。」

坦赫格力撐拉舒福特。（路透社）

「福仔」成坦帥救生索？

日前英媒報道坦赫格的鐵腕治軍風格惹來球員不滿，今次拉舒福特「輸波開Party」卻沒引來多少批評及處分之餘，坦帥還對其日常表現大讚有加，可說是一反常態。

拉舒福特自7月續約後，周薪達30萬鎊，然而他今季為曼聯上陣各項賽事14場只有1球進帳，表現與上季判若兩人——但即便如此，他仍是坦赫格的重要救生索。

曼聯今季聯賽10輪只入11球，隊中神射手是曾淪為棄將、但最近大爆發3場攻入3球的中場麥湯米尼（Scott McTominay）。有趣的是，「紅魔鬼」陣中所有前鋒及翼鋒，除「福仔」外均0入球0助攻，拉舒福特是唯一有入波的前鋒外，亦錄有1次助攻。

曼聯鋒線今季在英超的表現可謂慘不忍睹。（英超官網截圖）

目前坦赫格帥位岌岌可危，富咸雖然排在第14位，但亦非「易食」對手。今季曼聯入球能力不濟，縱使拉舒福特表現不如上季，但在一眾鋒將表現低迷之時，或許他亦是坦帥少數可以寄望的救生索。

雖然無奈，但或許「福仔」是目前坦帥可以寄望的少數救生索之一。（Getty Images）

曼聯作客富咸的比賽將在周六晚（4日）晚上8時半開始。