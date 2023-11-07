英超速評｜熱刺打少兩個1：4負車路士 「701」超高位防守幾乎奏效

熱刺主場以1：4慘負車路士，吃下今季英超首場敗仗，也無法重奪榜首位置；然而，比數反映不了，主隊打少兩個又有兩人傷出的劣勢下，依然出盡奇謀奮戰到底，「7-0-1」超高位防守陣式註定載入史冊，而他們從不放棄的爭勝決心，亦絕對值得球迷鼓掌。



古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）初賽僅6分鐘便打開紀錄，熱刺上下那個時候肯定不會知道，這一場將是一場苦戰，艱辛源於中堅基斯甸羅美路（Cristian Romero）一次解圍踢中阿根廷同鄉安素費南迪斯，被直接紅牌驅逐，連帶輸了一記12碼，被高爾彭馬（Cole Palmer）射入為車路士披平。這也是該25歲守將在2021/22球季起，第4次領紅。

古路施夫斯基的射門省中人改變方向入網，為熱刺先開紀錄。（路透社）

禍不單行的是，熱刺另一中堅雲迪雲（Micky van de Ven）及中場靈魂人物占士麥迪臣半場傷出，年輕的左閘烏杜治（Destiny Udogie）兩次鹵莽攔截，於55分鐘便兩黃一紅被逐；熱刺陷入今季以來最大的危機。

中堅羅美路（中）在33分鐘便領紅，令熱刺打少一個。（路透社）

場上只有9人比賽，強如利物浦主帥高普對熱刺時也只採用「4-4-0」陣式，盡量保護禁區頂，然後伺機藉突擊及死球偷襲；熱刺領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）卻別出心裁，以「7-0-1」超高位防守陣式迎敵，除了中鋒孫興慜在前線壓迫，其他7人都企在中場線上，以無可再高的越位線來壓縮空間。

車路士花了20分鐘才能破解熱刺的超高位防線，由尼高拉斯積臣（右）打破缺口。（路透社）

熱刺出其不意地使出「7-0-1」超高位防守。（X截圖）

車路士面對這種怪異的戰術，最初是一籌莫展，花了20分鐘才找到破解的方法，其實只需要覷準時機，以直線或過頭波的長傳，讓高速的前鋒與熱刺守衛鬥跑，便可以製造埋門；尼高拉斯積臣（Nicolas Jackson）於75分鐘接應突破越位的史達寧橫傳輕鬆門前射入，打破僵局後，之後再以同樣方式於補時連入兩球，湊成4：1大捷。

尼高拉斯積臣今場大演帽子戲法，今季暫入了5球。（路透社）

熱刺在這場賭博中是賭輸了，但踢少兩人仍謀求爭勝的態度卻值得稱道，事實上他們不乏扳平甚至反勝的良機，後備入替的中堅艾歷迪亞藉一次死球近門射入，惜越位在先；傷癒復出的賓坦古亞在另一次死球近門一頂僅告斜出；還有孫興慜趁車路士後場傳球失誤，引球推入禁區左腳射遠柱，僅被客軍門將羅拔山齊士飛盡撲出。假如這些攻門能轉化為入球，賽果便會改寫，而不是成為另一個成王敗寇的故事。

熱刺中堅雲迪雲拉傷大腿後肌，恐怕要養傷一段時間。（路透社）

普斯迪高古賽後說：「這是一場奇妙的比賽。我們令他們犯了不少錯，直到最後，我們展現出我們的風格，以及取得我們想要的效果。」是的，熱刺在這一仗展示的精神面貌是過去幾季都沒有的，輸了一場並不令人擔憂，反而，麥迪臣與雲迪雲兩員攻守核心未知要養傷多久，羅美路亦須停賽下，3周之後便要迎戰勁敵曼城，或許才是普帥最擔心的地方。

熱刺主帥普斯迪高古今場在極端劣勢下，仍謀求爭勝，這種態度值得稱道。（路透社）

今周前列球隊頻頻失分，曼城藉此以11戰27分重上榜首，熱刺則落後1分僅隨其後，利物浦與阿仙奴同得24分，佔據第3及第4，前四爭奪依然激烈。至於車路士，贏波後以15分排第10，離復興還有漫漫長路。