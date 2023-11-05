般奴再次拯救曼聯　堅尼曾指不適合做隊長　遭迪基亞諷刺︱英超

正值風雨飄搖的曼聯，英超作客富咸幾乎再次失分，全靠隊長般奴費南迪斯補時的絕殺入球，領紅魔鬼1：0贏波驚險全取3分。

曼聯前隊長堅尼（Roy Keane）日前指出般奴不適合當隊長，應褫奪他的隊長臂章，然而般奴再次用入球救主的表現，不止獲領隊坦赫格大讚，連舊隊友迪基亞也在社交媒體留言諷刺堅尼。



般奴費南迪斯再次在比賽末段用入球救曼聯。（Getty Images）

曼聯前隊長堅尼狠批般奴不應任隊長

曼聯今季球場內外諸事不順，戰績平平，由領隊坦赫格以至一眾星級球員，全數成為被批評對象。上周曼徹斯特打吡主場0：3不敵曼城後，為Sky Sports出任嘉賓評述的堅尼，將矛頭指向般奴費南迪斯，「我會做的第一件事，就是拿走他的隊長臂章。我知道這是個重大決定，但費南迪斯不是個隊長材料。」

這位曼聯前隊長批評後輩，「他是個有才華的球員，可是從我今天所見，他在埋怨，他在發牢騷，他不斷將雙臂抬到半空投訴，那是不能接受的。」他更指出，外界談論曼聯如何能夠作出改變，多數都提及董事局或領隊層面，「我認為應由轉隊長開始，因為領隊已可做到。費南迪斯是個優秀的球員，但作為隊長，他跟你所渴望的正好相反。」

足球場的風向從來都是來得快，去得更快，上周的輸波罪人，今周又變回英雄。

曼聯前隊長堅尼直指般奴費南迪斯不應再做紅魔隊長。（Getty Images）

坦赫格：無人完美，不明批評從何而來

曼聯險勝富咸後，領隊坦赫格直言，不明白般奴的批評從何而來，「沒有人是完美的，每個人都會犯錯」，並讚揚般奴：「每次落場都會帶來能量」。他續稱，般奴總是以身作則，「你會看到他迫搶和反迫搶的方式，他會搶回控球權，他總是渴望球權，總是渴望創造。」

坦赫格又指，「今個星期我們絕對不滿意我們的比賽水平，今天（周六）進步了一些，不過要每場都贏，必須再提高水平，能顯示出內心對勝利的熱情和渴求，當我們能夠做到，便可獲得非常好的成績。」

曼聯上周遭曼城技術擊倒後，一度傳出他帥位不穩的消息，當中不乏小道消息指球員不滿坦赫格苛待辛祖及馬古尼，引發更衣室對他不滿，現在這個關鍵時刻，坦赫格當然不能再得失另一大將般奴費南迪斯。

般奴費南迪斯今季3度用入球助曼聯由和波變贏波。（Getty Images）

今季3度領曼聯由和變贏

堅尼針對般奴的批評，或許尚待時日驗證，無可否認的是，隊長不是只得一種風格。般奴不是昔日足球傳統那種模範級隊長，然而今季他已3度用入球拯救曼聯。今季他暫時僅收穫3個入球，先是主場對諾定咸森林76分鐘操刀主射十二碼，領軍3：2險勝；繼而是9月下旬作客般尼，他的入球一箭定江山，助曼聯1：0小勝。周六主場對富咸，更是戰至補時階段絕殺對手。

就算不計他在場上的其他貢獻，單是這3個關鍵入球，已3度幫助曼聯由和波變成贏波，當中足足是6分的差別。曼聯目前在英超11戰6勝5負以18分排第8，如果失去這6分，就只得12分，跌至第12至14位的區域，跟車路士、狼隊和富咸一起。

賽後般奴在社交媒體上載照片慶祝勝仗，已離隊的舊隊友兼老友迪基亞不忘留下一句：「你不是個合適的隊長」（You are not the right captain），後面抵死地加上一個寓意「收聲」的拉鏈咀表情符號，擺明車馬諷刺堅尼的一番言輪，明示對方應該收口。這個留言已獲超過2.5萬人讚好。