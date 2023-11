般奴再次拯救曼聯　堅尼曾指不適合做隊長　遭迪基亞諷刺︱英超

正值風雨飄搖的曼聯,英超作客富咸幾乎再次失分,全靠隊長般奴費南迪斯補時的絕殺入球,領紅魔鬼1:0贏波驚險全取3分。

曼聯前隊長堅尼(Roy Keane)日前指出般奴不適合當隊長,應褫奪他的隊長臂章,然而般奴再次用入球救主的表現,不止獲領隊坦赫格大讚,連舊隊友迪基亞也在社交媒體留言諷刺堅尼。



般奴費南迪斯再次在比賽末段用入球救曼聯。(Getty Images)

曼聯前隊長堅尼狠批般奴不應任隊長

曼聯今季球場內外諸事不順,戰績平平,由領隊坦赫格以至一眾星級球員,全數成為被批評對象。上周曼徹斯特打吡主場0:3不敵曼城後,為Sky Sports出任嘉賓評述的堅尼,將矛頭指向般奴費南迪斯,「我會做的第一件事,就是拿走他的隊長臂章。我知道這是個重大決定,但費南迪斯不是個隊長材料。」

這位曼聯前隊長批評後輩,「他是個有才華的球員,可是從我今天所見,他在埋怨,他在發牢騷,他不斷將雙臂抬到半空投訴,那是不能接受的。」他更指出,外界談論曼聯如何能夠作出改變,多數都提及董事局或領隊層面,「我認為應由轉隊長開始,因為領隊已可做到。費南迪斯是個優秀的球員,但作為隊長,他跟你所渴望的正好相反。」

足球場的風向從來都是來得快,去得更快,上周的輸波罪人,今周又變回英雄。

曼聯前隊長堅尼直指般奴費南迪斯不應再做紅魔隊長。(Getty Images)

坦赫格:無人完美,不明批評從何而來

曼聯險勝富咸後,領隊坦赫格直言,不明白般奴的批評從何而來,「沒有人是完美的,每個人都會犯錯」,並讚揚般奴:「每次落場都會帶來能量」。他續稱,般奴總是以身作則,「你會看到他迫搶和反迫搶的方式,他會搶回控球權,他總是渴望球權,總是渴望創造。」

坦赫格又指,「今個星期我們絕對不滿意我們的比賽水平,今天(周六)進步了一些,不過要每場都贏,必須再提高水平,能顯示出內心對勝利的熱情和渴求,當我們能夠做到,便可獲得非常好的成績。」

曼聯上周遭曼城技術擊倒後,一度傳出他帥位不穩的消息,當中不乏小道消息指球員不滿坦赫格苛待辛祖及馬古尼,引發更衣室對他不滿,現在這個關鍵時刻,坦赫格當然不能再得失另一大將般奴費南迪斯。

般奴費南迪斯今季3度用入球助曼聯由和波變贏波。(Getty Images)

今季3度領曼聯由和變贏

堅尼針對般奴的批評,或許尚待時日驗證,無可否認的是,隊長不是只得一種風格。般奴不是昔日足球傳統那種模範級隊長,然而今季他已3度用入球拯救曼聯。今季他暫時僅收穫3個入球,先是主場對諾定咸森林76分鐘操刀主射十二碼,領軍3:2險勝;繼而是9月下旬作客般尼,他的入球一箭定江山,助曼聯1:0小勝。周六主場對富咸,更是戰至補時階段絕殺對手。

就算不計他在場上的其他貢獻,單是這3個關鍵入球,已3度幫助曼聯由和波變成贏波,當中足足是6分的差別。曼聯目前在英超11戰6勝5負以18分排第8,如果失去這6分,就只得12分,跌至第12至14位的區域,跟車路士、狼隊和富咸一起。

賽後般奴在社交媒體上載照片慶祝勝仗,已離隊的舊隊友兼老友迪基亞不忘留下一句:「你不是個合適的隊長」(You are not the right captain),後面抵死地加上一個寓意「收聲」的拉鏈咀表情符號,擺明車馬諷刺堅尼的一番言輪,明示對方應該收口。這個留言已獲超過2.5萬人讚好。