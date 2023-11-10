利物浦球星迪亞斯之父　被綁架13天後獲哥倫比亞武裝份子釋放

英超球隊利物浦翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）的父親自10月28日在哥倫比亞家鄉，遭到當地反政府武裝分子「民族解放軍（ELN）」綁架，在經過13天後，於11月9日獲釋，哥倫比亞政府已證實消息。球隊利物浦公布，為迪亞斯父親安全獲釋感到高興。



2023年11月9日，利物浦足球員路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）的父親文奴爾（Luis Manuel Diaz）獲釋後，接受醫護人員簡單檢查。（Reuters）

當地媒體報道，迪亞斯的父文奴爾（Luis Manuel Diaz），已獲ELN成員移交給聯合國和天主教會官員。電視媒體播出畫面，顯示文奴爾乘坐軍用直升機抵達巴耶杜帕爾市（Valledupar），在那裡他將接受體檢，然後重返家人身邊。當局消息稱，他的健康狀況良好，沒有受虐跡象。

與ELN進行談判的政府代表團發聲明稱，為文奴爾獲釋感到高興，又指他安然無恙，但綁架「根本不應該發生」。該聲明指出，該武裝組織必須釋放手上所有人質。不過，當局沒有透露實際人數。據指出， ELN透過綁架等手段籌集資金及作為談判籌碼。

據西班牙媒體El Tiempo報道，迪亞斯父母夫婦居住的社區，在得悉文奴爾獲釋後表現興奮，紛紛走上街道慶祝。迪亞斯在當地的家人示，得知文奴爾獲釋非常激動。家人對結果感到非常滿意，很高興事情已經結束。

哥倫比亞媒體報道，迪亞斯父母10月28日在家鄉城鎮巴蘭卡斯（Barrancas）被綁架，他們的座駕遭歹徒攔截後，連人帶車遭挾持。迪亞斯母親在數小時後獲救，但迪亞斯的父親下落不明。在10月31日，哥倫比亞也有數百人在巴蘭卡斯集會，呼籲歹徒盡快放人。 警方最初表示，文奴爾或被犯罪集團綁架，後來證實為反政府武裝分子「民族解放軍（ELN）」所為， 雙方展開談判。

2023年11月5日，路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）入球後馬上掀起球衣，其T恤寫有促還父親自由的字眼。（Reuters）

由於26歲的迪亞斯在哥倫比亞非常受歡迎，綁架事件在該國引起公憤。迪亞斯連日憂心忡忡，11月5日在對陣盧頓的賽事中，他在入球後掀起球衣，其T恤寫有期望父親重獲自由的標語。他當日賽後直言：「每一秒、每一分鐘，我們的憂慮都在加劇。」

2023年11月9日，利物浦翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）在對陣圖盧茲的賽事作賽。（Reuters）

在父親獲釋之際，迪亞斯同日為利物浦參與歐霸杯賽事，作客對陣圖盧茲。球隊利物浦公布，為迪亞斯父親安全獲釋感到高興。