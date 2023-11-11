西甲｜「土耳其美斯」7月加盟皇馬三度受傷　被網民稱為夏薩特2.0

在今年7月初時，皇馬曾截巴塞糊買下有「土耳其美斯」之稱的古拿（Arda Güler），不過該名18歲新星轉會至今一直未能在球場亮相之餘，最近又再傳出受傷消息，預計需缺陣一個月。

皇馬以2000萬歐元將古拿羅致，可開季後16場賽事他仍未為球會披甲上陣，不少網友及足球專頁均製作「Meme圖」，將他和上月退役的夏薩特（Eden Hazard）比較。



古拿上季在費倫巴治效力時，各項賽事上陣35場錄6入球7助攻，考慮到他只有17、18歲的年齡，這數據已算是相當搶眼。皇馬7月爭贏巴塞隆拿，從費倫巴治買下這名小將後，他本很大機會在7月下旬的美國季前友誼賽中亮相，不過僅在當地第一次球隊訓練時便右膝受傷，最終缺席全數4場友賽，並被發現為半月板撕裂，須接受手術將碎片清除。

古拿有「土耳其美斯」之稱，在今夏被巴塞及皇馬同時相中。（古拿X）

手術順利情況下，他本預計於9月27日面對拉斯彭馬斯的西甲主場賽事中復出，皇馬主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）當時在賽前記者會上也表示他很可能會參與其中——不過比賽開始前幾小時，便傳來這名小將大腿肌肉受傷的消息，將缺陣三至四星期。

來到近兩場比賽，11月6日及9日的比賽中，古拿都坐在後備席上沒有出戰。其中前者是面對華歷簡奴的西甲賽事，最終皇馬只能悶和對方，未有派古拿出戰也很合理；至於9日的那一場則是歐聯比賽，皇馬順利地以3：0擊敗布拉加，但依然未有讓古拿上陣，因此周六（11日）深夜面對華倫西亞的比賽，被認為很可能是古拿的地標戰。

古拿倒霉事接二連三，每次都在臨出場之前受傷。（古拿X）

然而命運弄人，周五晚上再度傳來古拿受傷消息，據西班牙《阿斯報》報道，這名土耳其小將股四頭肌受傷，預計將缺陣三至四個禮拜，這已是他加盟127天後第3次受傷，而且每次都是在準備出戰之前。

面對華倫西亞的賽前記者會上，安察洛堤承認了這一消息，並表示受傷發生在對布拉加的比賽之前，「那看起來不太嚴重，卻一直困擾着他。那之後他很明顯地很沮喪，因為他十分年輕，並希望為球會作出貢獻。」

這名教頭續解釋，古拿的一連串傷勢是因為半月板撕裂後，其姿勢有所改變，因而引發其他肌肉問題。雖然頻受傷患困擾，但安察洛堤依然對古拿充滿信心，「不用着急，古拿的未來就在這裏，他將會有出色表現，他擁有非常出色的天份。」

網友取笑古拿為「第二個夏薩特」

古拿以「土耳其美斯」之名高調加盟，但至今120多天仍一場未出，自然讓球迷想起「傷多過踢」的夏薩特，他在2019年以1億歐元轉會費加盟皇馬，效力4季間卻經常受傷，至退役前僅出戰過76場及攻入7球。

為此不少網民及足球專頁都製作「Meme圖」取笑，稱皇馬不需一季便已找到夏薩特的替代人選，不過亦有皇馬球迷感嘆地表示，希望他不要成為「夏薩特2.0」。