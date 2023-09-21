歐聯｜比寧咸補時又入波拯救皇馬　屈機狀態被封今夏最佳收購

20歲的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）再一次拯救皇家馬德里，補時奠勝，幫皇馬在歐聯C組首戰主場以1：0險勝柏林聯。以1.03億歐元身價來投的比寧咸，今季作用立竿見影，為皇馬上陣6場入6球，最近3球更皆是80分鐘後的致勝入球。若沒有比寧咸挺身而出，皇馬今季在西甲及歐聯只少失6分。著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）認為20歲的比寧咸是今夏的最佳轉會收購。



皇馬今場佔盡優勢，控球達72%，31次射門7次中目標，相反柏林聯沒有中目標埋門。不過，皇馬攻到94分鐘，才能撕破柏林聯的防守。當時是皇馬的角球攻勢，開地波出禁區外予費達歷高華維迪，這位烏拉圭無人看管下施射，省中禁區內的球員。在「波子機」的情況下，門前的比寧咸最快找到皮球，一腳射入，為皇馬奠定1：0勝局，在C組旗開得勝，與拿玻里同得3分。

8月底西甲作客切爾達，比寧咸81分鐘頭槌入波，幫皇馬贏1：0。之後9月初西甲主場對基達菲，這位英格蘭天價新星95分鐘建功，助「銀河艦隊」以2：1絕殺對方，全取3分。今仗歐聯，他再在補時獻絕殺，再一次幫助皇馬由和變贏。