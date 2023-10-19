足球熱話｜夏薩特慈善賽獨造6球　「神助攻」麥巴比父但無悔退役

比利時球星夏薩特（Eden Hazard，又譯：阿扎爾）在今月10日突然宣布退役，相信令不少球迷感到震驚及惋惜。他在香港時間今日凌晨參加一場法國的慈善賽，為球隊貢獻1入球及5次助攻。

雖然他的狀態看起來仍相當不錯，不過賽後接受訪問時，他表示掛靴並非心血來潮，而且現在的生活讓他很快樂。



這張照片中，你能認得出多少人？（Pieces Jaunes X）

夏薩特今次參加的慈善賽在法國加來（Calais）舉行，由Variétés面對Team Calais，該名比利時球星代表的前者可謂眾星雲集，Variétés陣中包括白蘭斯（Laurent Blanc）、卡林保（Christian Karembeu）、皮利斯（Robert Pires）、古利（Ludovic Giuly）等多位法國名宿，並由前阿仙奴門將列文（Jens Lehmann）把守最後一關。

Variétés的陣容星光熠熠。（Youtube截圖）

隊中不少球壇前輩已掛靴多年，夏薩特只退役一個星期多，對手亦不是有名球員，讓「世三」輕鬆作個人表演——比賽10分鐘，夏薩特便從左路突破至禁區，傳給無人看管的皮利斯打開紀錄。

夏薩特在16分鐘再獻助攻後，至21分鐘皮利斯直線撕破防線，夏薩特入楔接應隊友傳中撞射入網，此時他已取得1個入球及2次助攻。

至比賽42分鐘，Variétés已領先至5：0，夏薩特後腳妙傳予PSG球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）的父親韋費特麥巴比（Wilfrid Mbappe）。

韋費特麥巴比曾是一名足球教練，他在門前獲單刀機會表現得相當冷靜，以假動作將門將騙倒後再輕鬆射入，不少網民都笑稱他這記入球很像兒子。不過「麥總」本人則是轉發影片並標記「大哨」朗拿度，並說「喀麥隆版的你已準備好」（韋費特麥巴比是喀麥隆人）。

最終夏薩特貢獻1入球及5助攻助Variétés以11：2贏出這場比賽。不過慈善賽當然比賽第二，這次賽事是為一間名為「Pieces Jaunes（意譯：黃色碎片）」的慈善機構籌款，該機構致力於幫助住院的兒童及青少年，這場比賽亦為他們籌到14900歐元。

這場慈善賽為Pieces Jaunes籌得14900歐元。（Pieces Jaunes X）

夏薩特：退役經過深思熟慮

雖然在這場比賽中他看起來十分享受，亦踢得笑容滿面，不過《每日郵報》引述比利時《前途報》（L'avenir）報道，夏薩特賽後受訪時表示不後悔退役決定。

夏薩特（左）今場看起來十分享受，亦經常笑容滿面。（Variétés X）

「我總是說當在球場上無法感受到樂趣時，我便會盡早停下來，我不希望為了錢而到處比賽，這（退役）便是最佳解決方式。」夏薩特表示。「我已不再享受訓練，這個決定十分簡單。」

這名32歲便退役的前足球巨星續稱他目前仍不想念足球：「我正享受屬於自己的時間。不過當然，我之後會想念它的。在電視上觀看比賽，看我的孩子踢波，所以我永遠不會離開足球太遠。」他又表示，決定退役對他來說並不困難，他也此為經過深思熟慮，「（卡塔爾世界盃完結）離開國家隊後，我便開始考慮這件事。」

被問到最近的生活如何時，他表示自己正在享受生活：「踩單車、打高爾夫球、旅行。我想成為一個普通人。」