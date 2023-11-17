深圳梅沙尖行山路線｜蓮塘口岸搭地鐵出發　連走水塘打卡雲海廣場

這次的行山路線是深圳第三高峰梅沙尖。由蓮塘口岸過關出發，搭深圳地鐵到鹽田路站起步，經過翠嶺水庫、紅花瀝水庫及深圳抽水蓄能發電站上水庫，之後登上高753米的梅沙尖，深圳東部景色一覽無遺。最後，落到深圳的最新打卡景點雲海廣場，搭巴士落山，全程建議預算4個半小時。



梅沙尖景色非常漂亮。（顏銘輝攝）

今次路線：鹽田路站 > 北山道 > 鹽田北綜合車場 > 鹽田半山公園帶石頭圍新村入口 > 翠嶺水庫 > 攬翠台 > 紅花瀝水庫 > 上水庫 > 梅沙尖 > 雲海廣場

建議集合地點：蓮塘口岸

行梅沙尖的話，建議用蓮塘口岸過關。如果約朋友的話，可以約在蓮塘口岸深圳那邊集合。（顏銘輝攝）

【1】路線數據

路程：11.2公里

需時：4.5小時

總爬升：1013米

總下降：683米

平均心率：134次/分鐘

最大心率：178次/分鐘

燃燒的卡路里：1700大卡



沿途指示清晰，很多分岔口都有路牌。（顏銘輝攝）

【2】行山當日資料

日期：2023年6月22日

出發時間：早上8時45分

平均溫度：32度

最高溫度：34度



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire紀錄

拍攝器材：相機（Nikon D5600 + Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm F3.5-5.6G ED VR）、手機（Samsung Galaxy s21）

行山當日天氣極好，藍天白雲，影相一流。（顏銘輝攝）

【3】心理準備

請預留交通時間，由蓮塘口岸站搭地鐵到登山入口的鹽田路站，大約需要半小時，加上香港市區往蓮塘口岸的交通以及過關時間，建議行山人士盡早出發。雖然交通方便了很多，但搭車仍然需時。

雖說頭半段的路線是行水塘，但大部分是上斜的山徑或馬路，需要不少體能。那些馬路缺少樹蔭，晴天時較曬，建議做足防曬措施。

梅沙尖是深圳第三高峰，登頂都要花一番氣力。（顏銘輝攝）

梅沙尖高753米，為深圳第三高峰，比香港的飛鵝山及馬鞍山還要高，若以一層樓3米高去計，梅沙尖高約250層。故此，登梅沙尖是吃力的、會流汗及喘氣的，這會是一次運動，並非旅遊觀光那麼輕鬆。

這條路線長11公里，這個距離大約是東鐵線由大埔墟站至沙田站的差距。路途中有補給點、巴士站，但若打算行畢全程，建議有長時間步行的準備，例如穿著合適的衣服及鞋履，準備好糧水。

太曬的話，可以開傘遮一遮太陽。（顏銘輝攝）

【4】打卡位置

值得打卡的靚景位極多，每個水塘各有特色，亦設了一些打卡位及觀景台。翠嶺水庫藏在群山之中，最漂亮的是停車場後面的攬翠台，可俯瞰鹽田一帶的城市景色。紅花瀝水庫就在梅沙尖下，水塘如鏡面，倒映着山峰，漫步湖邊，感覺寧靜。行到深圳抽水蓄能電站上水庫，則是另一番感覺，非常遼闊，充滿氣勢。

紅花瀝水庫的湖光山色。（顏銘輝攝）

梅沙尖的景色更勝深圳第一高峰梧桐山，因為它更近大海，海景開揚，蔚藍接天，鹽田港的繁忙與印洲塘的恬靜形成強烈對比。走在往東南脊下山的路上時，彷彿投奔大海，美不勝收。海景以外，梅沙尖的景色很多樣化，一邊可見水庫波平如鏡的景色，還有一邊俯視東部華僑城及高爾夫球場。

從梅沙尖俯瞰上水庫。（顏銘輝攝）

走至終點的三洲塘水庫附近，相信大家對影水塘都有點厭倦，但這裏有個雲海公園，裏面有雲海廣場。雲海廣場樓高三層，設計充滿時代感，今年才開放，為深圳最新的打卡景點。這條路線既有自然勝景，包攬湖景、山景、海景、城市景，又有現代建築，打卡指數極高。

深圳的最新打卡位雲海廣場。（顏銘輝攝）

【5】建議技能

這條路線的分岔口比梧桐山多，但指示牌相當多及清晰，肯跟住路牌行，都不容易迷路。全條皆是鋪設過的山徑，部分更是馬路，人工路段多，不用攀爬。

上落樓級的技巧：由上水庫登梅沙尖，再由梅沙尖落雲海廣場的路段，全是鋪設過的石級，又上又落，都要點腳力。無論上落，也避免做雙腿跨度太大的動作，不要連跨兩級，避免肌肉太累而抽筋。上級時，盡量挺胸，保持呼吸暢通，不要彎住腰上。落級時，避免大大力「鋤」落去，若有行山杖輔助，可以減輕膝蓋負擔。

沿路有很多樓級。（顏銘輝攝）

山藝教練盧澤琛在之前梧桐山的路線介紹中，都分享過上落樓級的技巧。他表示上樓梯時，後腿完全伸直，利用骨骼來支撐體重；前腿踏出後，可作短暫休息及讓肌肉放鬆。可能的話，減少踏級的高度、縮短步幅、保持均速前進。避免急行一段、再停一段。

另一條深圳行山路線：蓮塘口岸出發最方便 登梧桐山連走天池好漢坡電視塔

【6】建議裝備

行山背囊：強烈建議用背囊而非手提袋，背囊有助身體平衡，而且空出雙手扶住兩旁。

運動鞋：穿行山鞋固然最好，但這條路大部分是鋪設完好的石級及馬路，較少凹凸不平的斜路，故穿普通運動鞋亦可。

防曬裝備（帽子、手袖）：大部分路段開揚沒遮蔭，請做足防曬準備。

行山杖：路線多梯級上落，還有不斷上斜的馬路，上落較多，落山時可能腳震，可備行山杖以防萬一。

雖然中段是馬路，但初段及尾段皆有很多樓級。（顏銘輝攝）

【7】體能需求

最難位：上翠嶺水庫樓級

在初段，剛離開市區，經過駱馬坑水後，山徑就變成不斷上山的樓級，由大約海拔70米處，爬升至約350米高的翠嶺水庫。若果未熱夠身，在這段上山路走得太快的話，容易「爆偈」，建議徐徐而上，別要心急。這路在林中，雖不太曬，但可能較侷，亦欠景色。

上翠嶺水庫一段有很多樓級。（顏銘輝攝）

最難位：由梅沙尖至雲海廣場

上完梅沙尖，相信大家以為完成上山，之後便會鬆懈下來，但有這種想法就錯了。由梅沙尖去到雲海廣場的山徑約2.5公里，不斷在山脊又上又落，落幾多之後就要上幾多，有點樓級都上得幾急。那時候，估計大家已經行到有點累，這是對意志的考驗。

尾段的樓級上完又落、落完又上。（顏銘輝攝）

【8】技術需求

沒有險要的攀爬路段，路段不是馬路，便是鋪設過的山徑，沿途多路牌，只要乖乖地跟住路牌行，不走無名小徑，只行大路，相信危險性不大。

工作人員為山上的汽水機補貨。（顏銘輝攝）

【9】上山交通

建議使用蓮塘口岸過關，跟指示牌往地鐵站方向走，離開商場，落蓮塘口岸地鐵站。入閘前，先要過安檢，把隨身的水及飲料拿出來給保安人員檢查，其餘行李就放入X光機。故此，建議大家將飲料及水袋放在背囊最頂、最易拿出來的位置，方便過地鐵安檢。

落到月台，搭往鹽田路方向的地鐵，在鹽田路站下車。搭地鐵的時間建議預算半小時。到鹽田路站後，由D出口離開，橫過東海道，沿鹽田路續走。路旁有東海麗景花園的商場，那裏有不少商店，可以作補給。

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【10】落山交通

原本打算離開雲海廣場後，繼續行落山，回到鹽田路站。不過，之後的落山路沒什麼靚景，既然雲海廣場有雲海專線的巴士離開，那就搭車吧。雲海專線A經鹽田港西地鐵站，會駛到海山，到大型商場壹海城，反正想吃東西，所以就搭了專線A。

在雲海廣場搭巴士下山。（顏銘輝攝）

【11】中途撤退選擇

選擇1：由翠嶺水庫行上紅花瀝水庫途中，有馬路分岔口往三洲塘水庫，沿那條馬路直去，盡頭便是雲海廣場。這樣的路線就不經紅花瀝水庫、上水庫及梅沙尖。

選擇2：雲海專線會途經梅沙尖登山口及紅花瀝水庫，若果想最快撤退，可以在途中這兩個站等車。例如，登上梅沙尖後，可以原路折返上水庫閘口，在梅沙尖登山口等車離開。根據現場站牌所見，往海山路總站的專線A下行由早上10時半服務至下午5時半。

有巴士途經紅花瀝水庫及梅沙尖登山口。（顏銘輝攝）

【12】沿路概況

在鹽田路地鐵站D出口上地面，經紅綠燈橫過東海道，沿鹽田路續走，右方有東海麗景花園的商場，那裏有便利店，另外鹽田路對面也有不少商店，補給位置充足。走至鹽田路盡頭，沿行人路右轉，見行人天橋。上天橋橫過北山道。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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落橋後走進鹽田北綜合車場的馬路，不用入室內，繞過停車場的建築物，分岔口轉左，不久便見馬路右方有介紹牌，名為「鹽田半山公園帶石頭圍新村入口」。離開馬路，沿介紹牌旁的斜路上行，接梯級續上，行至火車路軌旁，上天橋橫過鐵軌。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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過橋後，有兩條岔路，左為斜路，右為石級，我們行左邊的斜路，跟住路牌往攬翠台及駱馬嶺水庫，駱馬嶺水庫即為翠嶺水庫。起初山徑沿山勢橫走，上落不多，直至跨過駱馬坑水的特色木橋，行至分岔路，轉右上石級，續往攬翠台方向。很快走到另一個路口，這裏沒有路牌，不走正前的上攀的樓級，轉右行平路。

不久過澗後，不斷上樓級，盡頭是馬路，那裏有條綠色的大水管。上馬路後轉左，很快就發現右邊有另一條上山的樓梯。這也是一條用大石鋪設整齊的山徑，但攀升頗急，勿要上得太快。途中行過一些開揚的位置，可以俯瞰鹽田一帶的城市風貌。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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經歷一段又一段上攀的樓級，山徑漸變平緩，望到右前方的水壩，便到今次路線的第一個水塘翠嶺水庫。若由起點鹽田北綜合車場計，行了約1小時抵達翠嶺水庫。走過水壩上寬敞的道路，欣賞湖光山色，行至水壩另一邊，穿過鐵閘，會去到一個停車場。那裏有個十分潔淨的公廁。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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穿過停車場，行至盡頭，便是打卡位攬翠台。行出攬翠台，盡覽鹽田景色，包括整個貨櫃碼頭，還可以望見香港的吉澳。看完風景，回到停車場，沿馬路出去，上斜不久，至一個大路口，左邊是一座特色大橋，但今次路線就不過橋，繼續直去上斜。這段馬路沒有樹蔭，非常曬。途中有個休息節點，可以觀看景點凌霄扶壁。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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不久，行至馬路分岔口，轉左往紅花瀝水庫上去；若直去則往三洲塘水庫及雲海廣場。上斜途中又有一座整潔的公廁。馬路間中有巴士來往，亦有少量車輛，所以大家必要留神。由攬翠台起計，約行30分鐘馬路，就上到紅花瀝水庫。行到水庫旁的觀景台，可以遠眺梅沙尖。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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由紅花瀝水庫上望梅沙尖。（顏銘輝攝）

離紅花瀝水庫，沿馬路繼續上斜，行多20分鐘，就上到深圳抽水蓄能發電站上水庫。接下來的登山路口就在水庫閘口前的右方，但上梅沙尖前，先到上水庫的水壩看看風景。上水庫位於鹽田區的小三洲盆地，行到觀景平台，可以欣賞水塘風景，比翠嶺水庫及紅花瀝水庫開揚遼闊得多。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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看完風景，折返閘口，那裏有汽水機。若果身上飲料已喝得七七八八，可以馬上補給。閘口位置也是巴士站，可以等雲海專線的巴士下山；若果只求最快上梅沙尖、不想逐個水塘行，亦可以從山下搭雲海專線到梅沙尖登山口下山。上水庫閘口位置已有超過海拔500米高，離753米高的梅沙尖不遠。

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跟住指示牌，往梅沙尖方向行，離開馬路，踏上山徑。這是深圳遠足徑的一部分，途中會有標距柱。山徑非常人工化，都是鋪設完好的石路。途中有一個分岔口，有清晰的路牌，直行上斜往梅沙尖即可。愈往上走，風景愈漂亮，可以回望各個水庫，遠眺深圳第一高峰梧桐山。

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由上水庫閘口起計，約行30至40分鐘，就抵達梅沙尖山頂。梅沙尖是深圳第三高峰，僅次梧桐山及七娘山。康熙年間編撰的《新安縣志》記載，梅沙尖一帶山裏多梅；山下有大梅沙及小梅沙兩村。梅沙尖頂上風景極美，360度各有不同風光。

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往北望去，有三洲田水庫的群塘景致，漸往東看，有高爾夫球場，還有一個充滿西方小鎮色彩的住宅區。在東南方，有大、小梅沙及一望無際的海景；朝西南看去，鹽田港後的是香港的新界東北，山海層疊，極目遠望，可見西貢蚺蛇尖及長咀。

梅沙尖山頂景色開揚。（顏銘輝攝）

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沿徑續走，徐徐下山，山徑蜿蜒，稍轉一彎，另有景致，所以每數步一個打卡位，風景明媚，美不勝收。一邊下山，一邊欣賞，絕對是享受。不過，這段近梅沙尖頂的山徑幾乎沒有樹蔭，請做好防曬。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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值得一提，這段山徑在建築設計上並不好走，每當平路時，路上每塊大石間皆有不大不小的空隙，容易攝腳拗柴。估計以前石間有泥土，但水泥流失後就變成「陷阱」。行過的時候，要專注腳前，踏在石面，避免踩入空隙。

最不喜歡這段路面的設計，石塊中很多空隙。（顏銘輝攝）

比起中間不規則的石塊覆蓋，旁邊的長條石塊最好走。（顏銘輝攝）

這段由梅沙尖頂落雲海廣場的山徑，沿山脊而建，經過數個丘頂，落完又上，上完又落，部分梯級斜度亦高，會有點吃力。幸好，這段路風景也不錯，上到高位，仍可望鹽田港一帶海景。途中有一些分岔口，都有路牌，往鹽港東立交入口及雲海廣場方向就對。若見鹽港東立交入口及雲海廣場的方向不同，就跟雲海廣場那邊走。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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這段又上又落的路長約2.5公里，由梅沙尖山頂起計，行到1小時20分左右出到馬路，行到雲海廣場。山徑出口就是雲海專線的巴士站，但搭車落山前，當然要先到最新打卡點雲海廣場望一望。出山徑後左轉上斜，望住那座設計奇特的白色建築行就可以。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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雲海廣場樓高3層，當日人多，遊客需要在1樓排隊。見人龍太長，保安放人速度又慢，便不久留，落到廣場外的草地看風景。原本打算繼續行落山，回去鹽田路地鐵站，但巴士站就在旁邊，又行完景點，所以不如搭巴士吧，行回去山徑出口的巴士站。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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行山當日是假日，有3條雲海專線服務，其中專線A及專線C都可以接駁地鐵站。專線A開往海山路總站，途經鹽田港西地鐵站及壹海城，而專線C就往鹽田路地鐵站。根據現場指示牌，專線A周一至周日每日服務，落山的班次由早上10時半開到下午5時半。壹海城是大商場，有大量食肆，適合落山吃東西，而且壹海城亦近海山地鐵站，所以選擇搭專線A下山。在海山搭幾個站，就可以回到蓮塘口岸。

有3條雲海專線可以落山，我選擇搭A線。（顏銘輝攝）

雲海專線的巴士。有人會踩單車上來。（顏銘輝攝）

這是我第二次到深圳行山，相比之前的梧桐山，感覺梅沙尖的難度略低，但風景更漂亮及豐富，打卡位置更多元化。整段路長約11公里，初段石級上到350米高的翠嶺水庫，接着行馬路上到500多米高的上水庫，接山徑登梅沙尖，最後走起伏不斷的山徑到雲海廣場，行了4.5小時。