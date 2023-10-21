灣仔行山｜天氣轉涼行黃泥涌水塘 上433米紫羅蘭山欣賞大潭景色
撰文：CATT’S BLOG
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先前超強颱風蘇拉襲港，10號風球一度掛起，颶風遠走，又有颱風海葵吹襲台灣，風暴連環施襲後，天氣漸轉清涼，今周活動會過香港島，看看風暴後的紫羅蘭山，灣仔港鐵站A3出口集合。
（出發日期：2023年9月6日）
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早上9時15分在灣仔站步至廈門街搭6號巴士到黃泥涌峽，油站下車石級路上行，到公園仔整理一下，過馬路到黃泥涌水塘旁小路轉入山徑，沿梯級上436米紫羅蘭副峰，小休一會沿山路過433米紫羅蘭主峰，拍照後沿山徑下山到紫崗橋大休。
按圖看清路線及沿途風景，經黃泥涌水塘入山徑，紫羅蘭主峰👇👇👇
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休後不上孖崗山，舒服點走赤柱西引水道出赤柱峽道搭車回金鐘，今日天氣清涼，路線舒服好走，7公里，3小時已完成。
按圖看清路線及沿途風景，走赤柱西引水道出赤柱峽道👇👇👇
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