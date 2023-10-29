港島行山｜探秘松林廢堡後登西高山　打卡爐峰飛瀑經山頂廣場下山

颱風、暴雨過後，天氣漸轉放晴，但多處郊野地區都受塌樹及山泥傾瀉擋路而封閉，看過行友上西高山的路未有太大影響，今周活動就上西高山吧！照舊中環匯豐總行集合。

（出發日期：2023年9月20日）



編按：因受大雨引致山泥傾瀉，多條郊野公園行山徑封閉，詳情看郊野樂行網站

早上9點15分在中環匯豐總行等候，人齊往搭13號巴士到旭龢道，沿克頓道車路上行，岔口石級路上行至龍虎山松林廢堡，拍照後再走石級上夏力道，沿馬路過西高茶園，茶園旁山徑上西高山，在峰頂拍過照，下山探位於樹林內一樹洞，打卡後走回夏力道涼亭旁大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，旭龢道起步至龍虎山松林廢堡，經西高茶園上西高山👇👇👇

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休後沿夏力道走經爐峰飛瀑出山頂廣場，經舊山頂道接白加道轉入漆咸徑、纜車徑下花園道，到體育館梳洗後，經香港公園到金鐘海富下午茶，今日走了10公里，四小時多完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，夏力道走經爐峰飛瀑出山頂廣場，漆咸徑下花園道經香港公園到金鐘👇👇👇

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