世盃外｜主帥恩高域稱國足獲寶貴經驗　讚韓國有力再入世界盃4強

在世界盃外圍賽亞洲區次圈分組賽C組，中國國家隊昨（21日）晚在深圳主場以0：3不敵韓國，對方的英超球星孫興慜梅開二度，加上鄭昇炫埋齋。國足主帥恩高域（Aleksandar Jankovic）賽後表示，今仗取得寶貴的經驗，很遺憾未能搶到分。恩高域認為韓國隊中不少球員在歐洲聯賽效力，若果未來看到韓國隊打入世界盃4強也不會感到驚訝。



國足不敵韓國，也是意料之中的賽果。（新華社）

根據《新華社》報道，恩高域在國足不敵韓國後說：「很抱歉沒有拿到3分。這也是張琳芃第100場國家隊比賽，非常遺憾（輸波）。恭喜韓國隊，他們帶著自信踢完了一場比賽，表現出了強隊應有的能力，跟這樣的隊伍交手必須做到很完美，否則任何微小的錯誤都會被他們利用來懲罰我們。」

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「在比賽剛開始被判一個十二碼，上半場快結束被進一個死球，比賽就會很困難。我們賽前就說了，要帶着一顆大心臟比賽，我們確實做到了，打出了一些配合，這在未來對我們而言是比較有益的，尤其是陣地戰，我們敢控球，敢做一些前場的壓迫。」

對於張琳芃的表現，恩高域點評道：「這場比賽他帶着很好的態度，做出很多次關鍵的爭頂和拼搶，展現出一個老將的經驗，再一次證明他是隊伍關鍵的一員。」

34歲的後防老將張琳芃（5號）獲恩高域讚賞。（新華社）

談及與韓國隊的差距，恩高域認為，韓國隊不少隊員都在歐洲聯賽效力，如果未來看到韓國隊出現在世界盃半決賽中也不要感到驚訝。「經常參加高水平比賽，能給一支隊伍帶來穩定和自信。他們既有高水平的個人能力，也有拼搏精神。跟這樣的隊伍交手，我們也收穫了寶貴的經驗。作為教練，很遺憾沒拿分。我們跟對手纏鬥了90分鐘，三個失球都是死球，而不是陣地戰。」雖然今場失利，但恩高域表示，他們依然堅定地全力衝擊世界盃決賽周。

韓國在小組兩戰全勝，以6分排榜首。（新華社）

國足上場以2：1擊敗泰國，但今仗吞韓國3蛋，如今兩戰得3分，得失球不如泰國，暫排第3名。本輪以3：1贏新加坡的泰國有3分，得失球為+1，比-2的國足好，所以排次名。