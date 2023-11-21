世盃外︱國足完敗韓國　內媒：雙方差距明顯　孫興慜稱作客難踢

世界盃亞洲區外圍賽中國主場鬥韓國的焦點一戰，孫興慜領韓國輕鬆贏3：0，內媒評論一致認定雙方實力差距，承認中韓兩國不在同一檔次。

不過今場取得2入球1助攻的韓國隊長孫興慜卻謙稱，「這場作客比賽並不易踢」。



中韓大戰︱韓國隊長孫興慜入球後再做招牌慶祝動作。（路透社）

寒冰：防守一直是國足頑疾

內地體育博主寒冰在微博寫道：「實力上的差距還是非常明顯，韓國隊的進攻即便沒有特別強勢，關鍵是我們的防守失誤直接導致了失球。第1個失球源自失誤，讓黃喜燦可以輕鬆傳球形成突破，第2個失球禁區內人員是很多但沒有對重點球員盯人防守，導致孫興慜梅開二度。」

他認為，防守問題是國足一直以來存在的頑疾，「遇到實力更強的球隊，只要人家能把握住機會，我們無可奈何。主動失誤也是衡量球隊實力的重要標準，國足的差距還是很明顯。」其他內媒體記和報道方面雷同，紛指中韓兩國「並不在同一檔次」。

中韓大戰︱韓國隊長孫興慜上半場梅開二度。（路透社）

詹俊：「沒關係，咱們爭取的是小組第二」

內地著名足球評述員詹俊亦指：「正視差距，比分和場面都在意料之中。」他說國足門將顏駿凌已盡力，守將朱辰傑下半場白界線解圍是亮點，認為國足正選及後備落場球員都已盡全力，他樂觀地表示：「沒關係，咱們爭取的是小組第二，只要力壓泰國和新加坡就行。」

世界盃外圍賽亞洲區次圈賽事，小組首、次名球隊均可晉身下一圈，因此國足就算不敵同組實力最強的韓國，由於上場作客在泰國身上全取3分，形勢上仍然不差。

世盃外中韓大戰︱深圳龍崗大運中心體育場全場爆滿，氣氛熱烈。（路透社）

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韓國隊長孫興慜今場獨得2入球1助攻，賽後表示來到中國是很特殊的經歷，還指出：「作客比賽很艱難」，「對我是很好的經歷，球迷很熱情，我們在場上紀律做得非常好，我們值得拿走這3分。」