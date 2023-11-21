世界盃外圍賽｜中韓戰添大戰氣氛　韓媒：國足要贏波是痴心妄想

世界盃亞洲區外圍賽第二圈C組，中國主場對韓國的話題之戰將在今晚（21日）上演，兩國傳媒賽前報道更添大戰氣氛，韓媒連環發功，表示國足從來都沒有出現過孫興慜這種球星，更指當年曾經效力曼聯的董方卓只是「球衣推銷員」，竟然獲得網民們的支持。



中國隊今晚將在深圳出戰，硬撼以孫興慜﹑黃喜燦及金玟哉等球星為首的韓國隊。單看牌面，韓國的確秤先過國足，主帥奇連士文賽前表示，今仗必定是一場硬仗，並以全取3分作目標。

世盃外中韓大戰︱國足主帥稱最強球隊也有漏洞 奇連士文：目標3分

中國隊主場備戰對韓國的硬仗。（新華社）

每次中國與韓國交手，兩國傳媒都不忘「加鹽加醋」，更添大戰氣氛濃厚，韓國傳媒談及國足時，通常都不會留手。韓媒大戰前連環發功，其中《nate》直指國足發展多年，從來沒有出現過一名像孫興慜級數的球星。

「孫興慜在英超效力，兼且人氣超高，而中國現時沒有球員在英超效力，當年董方卓雖曾效力曼聯，但他只不過球衣推銷員。」

韓國隊抵深圳意外獲球迷歡迎 傳媒人：接機人數仲多過國足

中國球迷追星歡迎韓國隊惹熱議 「幾個球星就把氣節都弄沒了」

當年效力曼聯的董方卓躺着也中槍。（資料圖片／Getty Images）

該韓媒再對比兩軍的球員身價，指金玟哉是全韓最高身價的球員，身價達6000萬歐元，而隊長孫興慜一人身價亦達5000萬歐元，比起國足全隊23人的總和為多，亦比全國足最高身價的武磊（身價200萬歐元）高出25倍。《nate》指韓國有13人外流，國足就只得一人，吳少聰更是效力土耳其的次級聯賽，兩軍實力差距甚大，國足要贏波就是「痴心妄想」，連和波都要謝天謝地。

韓媒指金玟哉是韓國隊身價最高的球員。（Getty Images）

孫興慜毫無疑問是國足的心腹大患，不同內地傳媒亦為如何防守「孫仔」出謀獻策，但韓媒《OSEN》就直言，就算國足採用什麼方法，面對孫興慜也是徒然，「中國隊無論用什麼陣式都沒有意義，因為在個人或團體能力而言，中國隊都無法與韓國相題並論，而孫興慜並不是中國隊想防就能防住，他亦是一名擅長助攻的球員，隊友也可獲得很好的機會。」

韓國《朝鮮日報》重提國足踢法粗野，指國足球員經常令對方球員受傷，並表示網上有不少中國足球的「犯規合集」，片段都是長達10分鐘，同時希望奇連士文好好保護麾下，確保他們健康完成賽事。

孫興慜是韓國的前線主力，韓媒指國足無辦法守住他。（Getty Images）

面對韓媒的連番攻擊性言論，當然有部分中國網民感反滿，但亦有部分網民「無聲出」，更加認同韓媒的說法，「以事論事，韓媒沒有說錯」﹑「這是韓國人唯一沒吹牛的一次」﹑「你說國足啥我們都不會反駁」﹑「很想反駁但無法反駁」。