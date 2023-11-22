世盃外｜熱刺支持者挑釁國足球迷遭圍毆　受保護離場扔球衣息眾怒

世界盃亞洲區外圍賽第二圈C組，孫興慜帶領韓國作客以3：0擊敗中國。雖然國內球迷承認技不如人，但由於比賽出現爭議之處，讓國足球迷心有不忿。

更有球迷穿上熱刺球衣，坐在主隊球迷區不斷挑釁，有其中一人與國足球迷有肢體衝突，傳被圍毆下需由武警保護離場，最後更需在一大群怒不可遏的主場球迷面前，將熱刺球衣扔進垃圾桶以平息眾怒。



中國今次坐鎮主場深圳龍崗大運中心體育場迎戰勁敵韓國，可守將朱辰傑在第11分鐘於門前混亂中絆倒黃喜燦，球證直指十二碼點，隨後隊長孫興慜主射中鵠，助韓國以1：0早早取得領先優勢。

孫興慜今場梅開二度兼有一助攻。（路透社）

不過這次判罰讓中國球迷大為不滿，認為當時朱辰傑倒地時沒有做出多餘動作，是黃喜燦跑過來被絆倒，便用激光筆照射孫興慜以及另一球星李剛仁，又在現場發出強烈噓聲。「孫仔」入球後，又向着主場球迷區慶祝，令球迷怒氣更為高漲。

孫興慜（左）入球向跑到主場球迷區前慶祝，由於有做出「收聲」的手勢，因而引起不少國足球迷不滿。（路透社）

球迷與球員之間隔空互訴不滿，但觀眾席上卻另有硝煙。微博上流露多條影片，指有人在主場球迷區臨時穿上熱刺球衣，並不斷向國足球迷挑釁，包括做出閉嘴、舉中指、聳肩等手勢，還脫下球衣四周展示。可有趣的是雖然他印上7號，但背上的名字並不是孫興慜的「SON」，而是「WON」。

雙方謾罵之下，有國足球迷向其扔水樽，亦有一段影片是他被其他人強行扯到走廊通道上，但之後似乎未有遭到太多「招呼」。不過有影片能聽到他用流利普通話與國足球迷口角，似乎並非韓國人。

另一名身穿熱刺球衣的球迷則沒那麼幸運，有微博表示涉事者在去廁所途中與其他人口角後動武，影片能看到一名穿上熱刺球衣的年輕男子，在觀眾席與其他國足球迷打架。其後不少媒體稱他被現場球迷圍毆，並有他披上外套遮掩球衣、被武警護送離開球場的影片，沿路仍一直被國足球迷追打及謾罵「漢奸」、「X你媽」及扔水樽等。

主場球迷區，有熱刺球迷及國足球迷打架。（微博圖片）

被保護離場時，他以外套遮掩身上的熱刺球衣，並不斷被現場球迷追打及追罵。（微博圖片）

相關影片（微博）

後來似乎是眾怒難犯，他被怒火中燒的球迷包圍在球場外的一處牆邊，並蹲在地上被武警保護，現場球迷高呼「跪下！」、「丟掉！」最後為平息眾怒，工作人員在徵得他同意後，將其熱刺球衣扔到垃圾桶中。

該球迷的熱刺球衣，最終在眾怒之下被扔到垃圾桶。（微博圖片）

相關影片（微博）

關於今次球迷衝突，有網民認為主場球迷做得太過火，也有不少人認為他既然支持孫興慜，就應該到作客球迷區，更不應該主動挑釁，「得虧是穿高麗棒子球員俱樂部的還手下留情，要是穿膏藥（高麗）旗球員的，別說保安就是一個班的蜀黍（警察叔叔）護駕，它都得躺著出去。」、「是中國的孫興慜球迷在中國主場挑釁中國球迷被圍毆嗎？韓國看了一整場的笑話啊……」

不滿球證判罰 球迷網上「出錯征」

此外，由於今仗主球證賈西姆（Jassim）的判罰引來大批國足球迷不滿。有X（前稱Twitter）用戶因與其同名，加上樣貌或有相似之處，表示無端受到超過100條謾罵私信騷擾，讓他困惑不已，「我不是球證，我也不認識什麼球證，我甚至都不知道你們在說哪場比賽。」

到後來這名Jassim知道事情前因後果，便在X上發文澄清：「第一張圖是我，第二張圖是球證。這不是我，謝謝。」

從他分享的X帖文可見，向他發出騷擾私信的人實在不少。他表示有人跟他「牛頭不搭馬嘴」地罵了足足一個小時，但亦有人發現「擺烏龍」後不好意思地道歉。