世盃外中韓大戰︱孫興慜梅開二度兼有助攻　領韓國3：0挫中國

世界盃亞洲區外圍賽第二圈C組，中國主場面對孫興慜領軍的韓國，這位熱刺球星正選上陣，開賽11分鐘便射入十二碼，為韓國先開紀錄。他在完半場前再入一球，帶領韓國半場2：0領先。

下半場戰情膠着，直到孫興慜完場前助攻隊友得手，韓國3：0擊敗中國，在C組取得兩連勝。



世盃外中韓大戰︱國足不滿球證判決。（路透社）

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孫興慜上半場梅開二度

韓國繼上仗派出最強陣容主場5：0大勝新加坡，今仗作客中國再次精銳盡出。這場中韓大戰受盡注目，深圳龍崗大運中心體育場5萬個座位全場爆滿，氣氛熱烈。實力較強的韓國甫開賽便主攻，上半場11分鐘在中國隊門前一次混亂，守將朱辰傑絆倒黃喜燦被罰十二碼，隊長孫興慜主射中鵠，領韓國1：0領先。

韓國取得入球後持續在前場施壓，上半場大部分時間賽事都壓在中國隊後場。不過國足今仗防守紀律不錯，韓國攻勢縱佔盡上風，戰至上半場尾段未能增添紀錄。賽事膠着之際，孫興慜發揮球星本色，再次挺身而出。

中韓大戰︱韓國隊長孫興慜上半場梅開二度。（路透社）

44分鐘，孫興慜走位入楔近門快腳施射，國足門將顏駿凌及時撲出底線。韓國隊把握角球機會，李剛仁開出內彎球，孫興慜近柱接應頂入，個人梅開二度，完半場前為終韓國將比數拉開至2：0。

中韓大戰︱韓國隊長孫興慜入球後再做招牌慶祝動作。（路透社）

國足落後兩球，主帥恩高域再次半場換人，「港產國腳」戴偉浚後備入替上場對泰國表現突出的韋世豪。61分鐘國足再換人，李可入替吳曦，張玉寧取代譚龍，3個調動對整體戰局無甚影響，戰至71分鐘武磊亦被收起，由陳蒲入替。

韓國隊在72分鐘一次過作出3個調動，曹圭成、黃喜燦及金泰丸被收起，涉及性愛影片事件遭警方問話的黃義助，再次後備上陣。以為比賽等待完場，87分鐘孫興慜再施魔法，為隊友鄭昇炫送上助攻，韓國隊以相當輕鬆姿態作客3：0大勝中國。

中國隊正選陣容：



門將：1-顏駿凌

後衛：2-朱辰傑、3-蔣聖龍、5-張琳芃、19-劉洋

中場：21-劉彬彬、6-王上源、15-吳曦、4-韋世豪

前鋒：7-武磊、11-譚龍



韓國隊正選陣容：

門將：1-金承奎

後衛：2-李記帝、4-金玟哉、15-鄭昇炫、23-金泰丸

中場：5-樸镕宇、6-黃仁範、18-李剛仁、7-孫興慜、11-黃喜燦

前鋒：9-曹圭成

