跑步露營用品新蒲崗開倉｜On跑鞋HOKA行山鞋特價　即睇時間地點

野遊倉庫在新蒲崗工廈地舖開倉，跑鞋、行山鞋、背囊、風褸、跑褲、壓力褲、行山褲、睡袋、露營椅、太陽帽等戶外用品特價發售。鞋方面，大部分是On Running的跑鞋，買兩對的話再減價，另外還有少量的HOKA及TOPO山鞋。開倉有大量背囊，包括Osprey、Deplacer的行山露營背囊。此外，2XU的壓力褲全部以200元一條出售。



開倉現場的門口。

開倉地址：新蒲崗景福街104號新時代工貿商業中心地下A舖（入口面向太子道東）

開倉日期：20-25/11（一至六）、28/11-02/12（二至六）、05-09/12（二至六）

開倉時間：早上11時至晚上7時

額外優惠：買滿3000元減200元、買滿5000元減500元、買滿9000元減1000元；買兩對On跑鞋額外減100元

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今次開倉貨品種類多，喜歡跑步、行山或露營的朋友都值得去尋寶。開倉的鞋款以On Running為主，驟眼看，很多On的跑鞋都減至1000元以下。 若果一次過買兩對On的跑鞋，還可以額外減100元。On以外，還有少量Topo及HOKA等其他品牌的行山鞋。HOKA的高筒行山鞋售1300元，有女裝跑鞋售490元；至於Topo的高筒行山鞋就售990元，而Topo的越野跑鞋就800多元。

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鞋以外，開倉現場有大量背囊及運動衫褲，背囊以Osprey及Deplacer兩個品牌為主，既有輕便的細背囊，亦有大大個的露營背囊。喜歡露營的朋友還可以留意睡墊、睡袋及露營椅。露營椅有兩款，分別是250及350元，而睡袋則有600及700元兩款。